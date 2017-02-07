"بيلاروسيا" تعفي مواطني المملكة من تأشيرة دخول أراضيها

"الداخلية" تدعو المواطنين إلى مراعاة الأنظمة واتباع التعليمات

أصدرت جمهورية بيلاروسيا مرسوماً رئاسياً، بإعفاء مواطني 80 دولة؛ منهم المملكة العربية السعودية، من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول: "وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقيةً أُشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية عبر نقطة التفتيش في مطار (مينسك) الدولي لمدة خمسة أيام، ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة".

وأضاف "المرعول": "وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين مراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون في السفر إليها واتباع التعليمات والأنظمة".