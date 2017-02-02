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"بیرق".. لعبة جديدة تحصد ملیون تحمیل خلال شهر

تتميز بجودتها العالية ومحاكاتها للثقافة العربية العريقة

لأول مرة في المنطقة تحصد لعبة تم تطویرها من قبل شركة خلیجیة ملیون تحمیل من متجري آبل وجوجل خلال شهر واحد من إطلاقها، وهي لعبة "بيرق" التنافسية التي تدور في عالم لعبة "فزعة" التي تم تطویرها من قبل فریق شركة "لمبة".

وقال محمد القرعاوي، منتج اللعبة لـ "سبق": "لقد بذلنا جهداً كبیراً في البحث والقراءة في التاریخ العربي والخلیجي، لنستوحي أفكاراً تحاكي ثقافتنا العریقة، وقمنا أیضاً بقضاء الكثیر من الوقت في العمل مع فریق التطویر الفني، لنتأكد من أن اللعبة تلیق بالمستوى المطلوب والتاریخ الغني الذي استوحینا منه الإحساس العام للعبة."

وأضاف القرعاوي "التصمیم والمتطلبات التقنیة للعبة شكّلا العدید من التحدیات التي دفعتنا إلى استخدام تقنیات جدیدة ومتطورة تساعدنا على صناعة منتج عالي الجودة قادر على خدمة العدید من اللاعبین في نفس الوقت."

من جانبه، قال عبدالله الزبن المدیر التنفیذي لشركة "لمبة" لـ "سبق": "بيرق هي حصیلة عمل جاد ومكثف خلال ١٢ شهراً، وهي مثال حي على المستوى التقني والفني العالي للألعاب الذي یمكن تطویرها في المنطقة."
 
وتم افتتاح شركة "لمبة" عام ٢٠١٢ ومهمتها تطویر ألعاب عربیة عالیة الجودة تحاكي ثقافة المنطقة، ومنذ افتتاح "لمبة" قام فريقها الممتد بين دبي وسان فرانسيسكو بتطوير أربع ألعاب هي: سلطان الصحراء، فزعة، جیش التمساح، وبیرق، وكانت "آبل" قد اختارت اللعبتين "فزعة" و"جيش التمساح" ضمن قائمتي أفضل ألعاب ٢٠١٤ و٢٠١٥.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"بیرق".. لعبة جديدة تحصد ملیون تحمیل خلال شهر
سبق

لأول مرة في المنطقة تحصد لعبة تم تطویرها من قبل شركة خلیجیة ملیون تحمیل من متجري آبل وجوجل خلال شهر واحد من إطلاقها، وهي لعبة "بيرق" التنافسية التي تدور في عالم لعبة "فزعة" التي تم تطویرها من قبل فریق شركة "لمبة".

وقال محمد القرعاوي، منتج اللعبة لـ "سبق": "لقد بذلنا جهداً كبیراً في البحث والقراءة في التاریخ العربي والخلیجي، لنستوحي أفكاراً تحاكي ثقافتنا العریقة، وقمنا أیضاً بقضاء الكثیر من الوقت في العمل مع فریق التطویر الفني، لنتأكد من أن اللعبة تلیق بالمستوى المطلوب والتاریخ الغني الذي استوحینا منه الإحساس العام للعبة."

وأضاف القرعاوي "التصمیم والمتطلبات التقنیة للعبة شكّلا العدید من التحدیات التي دفعتنا إلى استخدام تقنیات جدیدة ومتطورة تساعدنا على صناعة منتج عالي الجودة قادر على خدمة العدید من اللاعبین في نفس الوقت."

من جانبه، قال عبدالله الزبن المدیر التنفیذي لشركة "لمبة" لـ "سبق": "بيرق هي حصیلة عمل جاد ومكثف خلال ١٢ شهراً، وهي مثال حي على المستوى التقني والفني العالي للألعاب الذي یمكن تطویرها في المنطقة."
 
وتم افتتاح شركة "لمبة" عام ٢٠١٢ ومهمتها تطویر ألعاب عربیة عالیة الجودة تحاكي ثقافة المنطقة، ومنذ افتتاح "لمبة" قام فريقها الممتد بين دبي وسان فرانسيسكو بتطوير أربع ألعاب هي: سلطان الصحراء، فزعة، جیش التمساح، وبیرق، وكانت "آبل" قد اختارت اللعبتين "فزعة" و"جيش التمساح" ضمن قائمتي أفضل ألعاب ٢٠١٤ و٢٠١٥.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
11:47 PM
تتميز بجودتها العالية ومحاكاتها للثقافة العربية العريقة

"بیرق".. لعبة جديدة تحصد ملیون تحمیل خلال شهر

A A A
مروان المريسي - الرياض
16
28,637

لأول مرة في المنطقة تحصد لعبة تم تطویرها من قبل شركة خلیجیة ملیون تحمیل من متجري آبل وجوجل خلال شهر واحد من إطلاقها، وهي لعبة "بيرق" التنافسية التي تدور في عالم لعبة "فزعة" التي تم تطویرها من قبل فریق شركة "لمبة".

وقال محمد القرعاوي، منتج اللعبة لـ "سبق": "لقد بذلنا جهداً كبیراً في البحث والقراءة في التاریخ العربي والخلیجي، لنستوحي أفكاراً تحاكي ثقافتنا العریقة، وقمنا أیضاً بقضاء الكثیر من الوقت في العمل مع فریق التطویر الفني، لنتأكد من أن اللعبة تلیق بالمستوى المطلوب والتاریخ الغني الذي استوحینا منه الإحساس العام للعبة."

وأضاف القرعاوي "التصمیم والمتطلبات التقنیة للعبة شكّلا العدید من التحدیات التي دفعتنا إلى استخدام تقنیات جدیدة ومتطورة تساعدنا على صناعة منتج عالي الجودة قادر على خدمة العدید من اللاعبین في نفس الوقت."

من جانبه، قال عبدالله الزبن المدیر التنفیذي لشركة "لمبة" لـ "سبق": "بيرق هي حصیلة عمل جاد ومكثف خلال ١٢ شهراً، وهي مثال حي على المستوى التقني والفني العالي للألعاب الذي یمكن تطویرها في المنطقة."
 
وتم افتتاح شركة "لمبة" عام ٢٠١٢ ومهمتها تطویر ألعاب عربیة عالیة الجودة تحاكي ثقافة المنطقة، ومنذ افتتاح "لمبة" قام فريقها الممتد بين دبي وسان فرانسيسكو بتطوير أربع ألعاب هي: سلطان الصحراء، فزعة، جیش التمساح، وبیرق، وكانت "آبل" قد اختارت اللعبتين "فزعة" و"جيش التمساح" ضمن قائمتي أفضل ألعاب ٢٠١٤ و٢٠١٥.

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