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تأمين غُرفة واحتياجات لحارس مُعدات شركة بالطائف

تفاعلاً مع "سبق".. وبحضور مفتشين من مكتب العمل

أجبرَ مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، صاحب الشركة التي يعمل فيها الوافد السيريلانكي، على تأمين غُرفة، وكافة احتياجات العامل، لمقاومة البرد القارس، بعد أن كان ينام أسفل درج المستودعات والاستراحات القريبة من موقع المشروع الذي تُباشره وتُنفذه الشركة.

جاء ذلك تفاعلاً وتجاوباً سريعاً من قبل مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، مع "سبق" والتي كانت قد نشرت مُعاناة ذلك الوافد، حيث وقف فريق يضم عدداً من المفتشين برئاسة مسؤول قسم التفتيش أحمد السفياني، على الموقع وتم استدعاء صاحب الشركة، ولم يُغادروا الموقع إلا بعد تأمين الغرفة والاحتياجات اللازمة للحارس.

وثمنَ مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، حسين العبادي، جهود المفتشين بمكتب العمل لسرعة تجاوبهم وتعاونهم.

وتواجد بالموقع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم لـ "سبق" والتي كانت قد رصدت حالة الوافد، حارس معدات الشركة، كما ثمنوا سرعة تفاعل مفتشين مكتب العمل بالطائف.

وكانت "سبق" قد رصدت لجوء عامل الحراسات لمُعدات إحدى الشركات التي تُنفذ مشروعاً بالمنطقة الصناعية في الطائف، لمداخل المستودعات القريبة والاستراحات أسفل الدرج ملاذاً له، هرباً من وطأة البرد القارس، بعد انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى عشر درجات مئوية ليلة البارح في المحافظة، دون أن يكون له غُرفة أو سكن مُقارب للمشروع، حيث يفترش تلك المواقع التي يلجأ إليها للنوم والتلحُف بها اتقاءً من ذلك البرد الشديد.

العامل الوافد "سيرلانكي" الجنسية، له ثلاثة أيام منذُ أن استلم مهامه كحارس على مُعدات خاصة بشركة مُتعاقدة مع شركة المياه لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في المنطقة الصناعية بالطائف، ولازمته تقلبات الأجواء التي تشهدها المحافظة، حيث يُعاني شدة البرد في ظل عدم تهيئة غُرفة تقيه ذلك من قبل الشركة المسؤولة عنه.

وظل يلجأ لمداخل المستودعات والاستراحات القريبة للجلوس والنوم أسفل درجها هرباً من وطأة البرد، فيما كان مجموعة من الشباب قد لاحظوه وأحضروا له مفرشاً للنوم عليه بدل الكراتين التي كان يفترشها، فيما بقيَ على حاله يُصارع تلك الظروف المناخية ويُراقب معدات المشروع الموكل مهامه لها، وسط أمل في أن يتحسن حاله، مع استمرار تقلبات الطقس والتي تُنذر بانخفاض قادم لدرجات الحرارة بالطائف، حتى تجاوبَ مكتب العمل وتواجد مفتشيه، حيث تم تأمين الغرفة والاحتياجات اللازمة لذلك الوافد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأمين غُرفة واحتياجات لحارس مُعدات شركة بالطائف
سبق

أجبرَ مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، صاحب الشركة التي يعمل فيها الوافد السيريلانكي، على تأمين غُرفة، وكافة احتياجات العامل، لمقاومة البرد القارس، بعد أن كان ينام أسفل درج المستودعات والاستراحات القريبة من موقع المشروع الذي تُباشره وتُنفذه الشركة.

جاء ذلك تفاعلاً وتجاوباً سريعاً من قبل مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، مع "سبق" والتي كانت قد نشرت مُعاناة ذلك الوافد، حيث وقف فريق يضم عدداً من المفتشين برئاسة مسؤول قسم التفتيش أحمد السفياني، على الموقع وتم استدعاء صاحب الشركة، ولم يُغادروا الموقع إلا بعد تأمين الغرفة والاحتياجات اللازمة للحارس.

وثمنَ مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، حسين العبادي، جهود المفتشين بمكتب العمل لسرعة تجاوبهم وتعاونهم.

وتواجد بالموقع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم لـ "سبق" والتي كانت قد رصدت حالة الوافد، حارس معدات الشركة، كما ثمنوا سرعة تفاعل مفتشين مكتب العمل بالطائف.

وكانت "سبق" قد رصدت لجوء عامل الحراسات لمُعدات إحدى الشركات التي تُنفذ مشروعاً بالمنطقة الصناعية في الطائف، لمداخل المستودعات القريبة والاستراحات أسفل الدرج ملاذاً له، هرباً من وطأة البرد القارس، بعد انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى عشر درجات مئوية ليلة البارح في المحافظة، دون أن يكون له غُرفة أو سكن مُقارب للمشروع، حيث يفترش تلك المواقع التي يلجأ إليها للنوم والتلحُف بها اتقاءً من ذلك البرد الشديد.

العامل الوافد "سيرلانكي" الجنسية، له ثلاثة أيام منذُ أن استلم مهامه كحارس على مُعدات خاصة بشركة مُتعاقدة مع شركة المياه لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في المنطقة الصناعية بالطائف، ولازمته تقلبات الأجواء التي تشهدها المحافظة، حيث يُعاني شدة البرد في ظل عدم تهيئة غُرفة تقيه ذلك من قبل الشركة المسؤولة عنه.

وظل يلجأ لمداخل المستودعات والاستراحات القريبة للجلوس والنوم أسفل درجها هرباً من وطأة البرد، فيما كان مجموعة من الشباب قد لاحظوه وأحضروا له مفرشاً للنوم عليه بدل الكراتين التي كان يفترشها، فيما بقيَ على حاله يُصارع تلك الظروف المناخية ويُراقب معدات المشروع الموكل مهامه لها، وسط أمل في أن يتحسن حاله، مع استمرار تقلبات الطقس والتي تُنذر بانخفاض قادم لدرجات الحرارة بالطائف، حتى تجاوبَ مكتب العمل وتواجد مفتشيه، حيث تم تأمين الغرفة والاحتياجات اللازمة لذلك الوافد.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:23 PM
تفاعلاً مع "سبق".. وبحضور مفتشين من مكتب العمل

تأمين غُرفة واحتياجات لحارس مُعدات شركة بالطائف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
20
18,071

أجبرَ مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، صاحب الشركة التي يعمل فيها الوافد السيريلانكي، على تأمين غُرفة، وكافة احتياجات العامل، لمقاومة البرد القارس، بعد أن كان ينام أسفل درج المستودعات والاستراحات القريبة من موقع المشروع الذي تُباشره وتُنفذه الشركة.

جاء ذلك تفاعلاً وتجاوباً سريعاً من قبل مكتب العمل والتنمية الاجتماعية، مع "سبق" والتي كانت قد نشرت مُعاناة ذلك الوافد، حيث وقف فريق يضم عدداً من المفتشين برئاسة مسؤول قسم التفتيش أحمد السفياني، على الموقع وتم استدعاء صاحب الشركة، ولم يُغادروا الموقع إلا بعد تأمين الغرفة والاحتياجات اللازمة للحارس.

وثمنَ مدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، حسين العبادي، جهود المفتشين بمكتب العمل لسرعة تجاوبهم وتعاونهم.

وتواجد بالموقع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم لـ "سبق" والتي كانت قد رصدت حالة الوافد، حارس معدات الشركة، كما ثمنوا سرعة تفاعل مفتشين مكتب العمل بالطائف.

وكانت "سبق" قد رصدت لجوء عامل الحراسات لمُعدات إحدى الشركات التي تُنفذ مشروعاً بالمنطقة الصناعية في الطائف، لمداخل المستودعات القريبة والاستراحات أسفل الدرج ملاذاً له، هرباً من وطأة البرد القارس، بعد انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى عشر درجات مئوية ليلة البارح في المحافظة، دون أن يكون له غُرفة أو سكن مُقارب للمشروع، حيث يفترش تلك المواقع التي يلجأ إليها للنوم والتلحُف بها اتقاءً من ذلك البرد الشديد.

العامل الوافد "سيرلانكي" الجنسية، له ثلاثة أيام منذُ أن استلم مهامه كحارس على مُعدات خاصة بشركة مُتعاقدة مع شركة المياه لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في المنطقة الصناعية بالطائف، ولازمته تقلبات الأجواء التي تشهدها المحافظة، حيث يُعاني شدة البرد في ظل عدم تهيئة غُرفة تقيه ذلك من قبل الشركة المسؤولة عنه.

وظل يلجأ لمداخل المستودعات والاستراحات القريبة للجلوس والنوم أسفل درجها هرباً من وطأة البرد، فيما كان مجموعة من الشباب قد لاحظوه وأحضروا له مفرشاً للنوم عليه بدل الكراتين التي كان يفترشها، فيما بقيَ على حاله يُصارع تلك الظروف المناخية ويُراقب معدات المشروع الموكل مهامه لها، وسط أمل في أن يتحسن حاله، مع استمرار تقلبات الطقس والتي تُنذر بانخفاض قادم لدرجات الحرارة بالطائف، حتى تجاوبَ مكتب العمل وتواجد مفتشيه، حيث تم تأمين الغرفة والاحتياجات اللازمة لذلك الوافد.

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