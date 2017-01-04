تأهيل 2000 من ذوي الإعاقة في تخصّصات تقنية ومهنية

تُصرف لهم مكافأة شهرية إضافية مع توفير كل الخدمات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إنشاء إدارة التقنية الخاصة أخيراً لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة، وذلك في إطار سعي المؤسسة للتوسع في تقديم البرامج التدريبة لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ أنه يتم قبول المعاقين في بعض التخصّصات والبرامج التدريبية بعد تحديد مستوى الإعاقة من قِبل لجان متخصّصة بالكليات والمعاهد التقنية، ومتخصّصين من مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأشار "الزهراني"؛ إلى أنه بلغ عدد الخريجين لجميع فئات ذوي الاعاقة من البرامج التدريبية المقدمة في مختلف من المؤسسة التدريبية (1199) خريجاً حتى نهاية العام التدريبي الماضي 1436 / 1437هـ.

وقال: "يُصرف للمتدربين من ذوي الإعاقة مكافأة شهرية مالية حسب نوع الإعاقة، إضافة إلى المكافأة الشهرية التي تصرف لجميع المتدربين بالكليات والمعاهد التقنية".

وأضاف: "تحرص المؤسسة على توفير بيئة تدريبية مناسبة لتدريب ذوي الإعاقة تتوافر بها وسائل التنقل كافة؛ كالمصاعد الكهربائية، ودورات المياه الخاصّة بهم، والمواقف المخصّصة لسياراتهم، مع ضمان توافر جميع وسائل السلامة المهنية لهم، إضافة إلى استقطاب مدربين متخصّصين في تدريب ذوي الإعاقة".

وأردف: "تعمل المؤسسة حالياً على إطلاق برامج تدريبية إلكترونية لذوي الإعاقة ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصّصات التي تتناسب مع نوعية إعاقاتهم وتسهم في توفير الجهد والعناء عليهم".