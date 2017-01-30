تبادل خبرات بين 100 منسوب في جمعيات الأيتام بالمملكة

للتدرب على تصميم المبادرات والشراكات المجتمعية

وقّعت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اتفاقية مبادرة بناء قدرات، وتبادل خبرات للعاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة في نسخته الثانية، مع مركز بناء الطاقات المتخصص في تأهيل وتطوير الجمعيات الخيرية.

وأوضح المشرف العام على مركز "بناء الطاقات" الدكتور نوح الشهري، أن المشروع الذي يشارك فيه 100 مستفيد، وينفذ لمدة شهر؛ سيستهدف في البرنامج التدريبي الأول مجالس الإدارات والقيادات في الجمعيات المشاركة، كما سيعمل البرنامج التدريبي الثاني على تصميم المبادرات المجتمعية، وسيشارك فيه مديرو البرامج والمشاريع.

وأضاف "الشهري" أن البرنامج التدريبي الثالث سيتناول بناء الشراكات المجتمعية، وسيشارك فيه مديرو العلاقات وتنمية الموارد؛ فيما سيستعرض البرنامجُ التدريبي الرابع والأخير المهاراتِ القياديةَ، بمشاركة قيادات الصف الثاني بالجمعيات المشاركة.