تجهيزات "الأمن العام" المتقدمة بـ"المهرجان الشتوي" بجازان تلفت أنظار زائريه

​"أمير المنطقة" يثني على جناح "الشرطة والأفرع" وجهودهم التوعوية

لفتت أجهزة وأسلحة وتقنية شرطة منطقة جازان وأفرع اﻷمن العام المتقدمة أنظار أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وزوار المهرجان؛ وأشادوا بما يحتويه الجناح الخاص بهم المشارك بالمهرجان الشتوي التاسع (جازان الفل مشتى الكل)؛ لما يحتويه من تجهيزات متطورة، ووسائل توعوية حديثة، وجهودهم المبذولة في حفظ اﻷمن ورسم البسمة على شفاه اﻷطفال وزائري المهرجان عبر ما يقدَّم لهم من الورود والهدايا.

وقال أمير المنطقة إن مشاركة الجهات الأمنية بأسلحتها وأجهزتها المتطورة تعطي انطباعًا لدى الزوار بما تستخدمه القوات السعودية من أجهزة متقدمة. مشيدًا بالتنظيم اﻷمني المواكب للفعاليات، وإسهامه في قضاء الزائرين أمتع اﻷوقات داخل المهرجان في جو يسوده الطمأنينة واﻷمن.

وقدم أمير منطقة جازان شكره لمنسوبي الأمن العام بمنطقة جازان على تلك الجهود التي تُعنى بأمن وسلامة زوار المهرجان، وما يقدَّم لهم من برامج متنوعة ومسابقات وفعاليات دعوية مصاحبة، تستهدف فئات المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً. مبديًا سعادته لما شاهده من تضافر الجهود بين القطاعات كافة؛ ما يسهم في نجاح فعاليات المهرجان.