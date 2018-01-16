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"تحريات جازان" تضبط 7 نساء يدرنَ مصنع خمور في "كربوس جازان"

​عُثر بداخله على 345 كيساً و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بالعرق

ضبطت شرطة منطقة جازان، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، مصنع خمور متكاملاً بقرية الكربوس تديره عناصر أفريقية مكونة من سبع نساء ورجل.

 

وعثر بداخل المصنع على أدوات التصنيع و345 كيساً و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بمادة العرق المسكر، وجرى التحفظ عليهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وما زالت التحريات مستمرة.

 

من جهته، قدم نائب مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل للفرقة الضابطة حاثا على بذل المزيد من الجهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحريات جازان" تضبط 7 نساء يدرنَ مصنع خمور في "كربوس جازان"
سبق

ضبطت شرطة منطقة جازان، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، مصنع خمور متكاملاً بقرية الكربوس تديره عناصر أفريقية مكونة من سبع نساء ورجل.

 

وعثر بداخل المصنع على أدوات التصنيع و345 كيساً و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بمادة العرق المسكر، وجرى التحفظ عليهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وما زالت التحريات مستمرة.

 

من جهته، قدم نائب مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل للفرقة الضابطة حاثا على بذل المزيد من الجهد.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
07:21 PM
​عُثر بداخله على 345 كيساً و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بالعرق

"تحريات جازان" تضبط 7 نساء يدرنَ مصنع خمور في "كربوس جازان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
29
26,379

ضبطت شرطة منطقة جازان، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، مصنع خمور متكاملاً بقرية الكربوس تديره عناصر أفريقية مكونة من سبع نساء ورجل.

 

وعثر بداخل المصنع على أدوات التصنيع و345 كيساً و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بمادة العرق المسكر، وجرى التحفظ عليهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وما زالت التحريات مستمرة.

 

من جهته، قدم نائب مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل للفرقة الضابطة حاثا على بذل المزيد من الجهد.

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