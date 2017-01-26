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"تحريات وبحث مكة" تطيح بعصابة سلب الصرافات

سطوا على مبلغ قارب المليون ريال تحت تهديد السلاح

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في الإطاحة بأربعة جناة بعد قيامهم بالسطو بالسلاح على مغذي الصرافات بمكة وتم العثور على إحدى المركبات المستخدمة في السطو بمدينة جدة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز العمليات الموحد "911"، تلقى بلاغاً بتاريخ 1438/4/20هـ يتضمن تعرض شركة تغذية صرافات البنوك للسرقة من قبل مجهولين ملثمين أحدهم يحمل مسدسًا والآخر رشاشًا، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ "895" ألف ريال.

تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة بعون من الله وتوفيقه وما وفرته الدولة، أعزها الله، من قدرات مهنية وفنية؛ من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين بتلك السرقه  تم ضبطهم، ومن خلال سماع أقوالهم أفادوا بالقيام بتلك السرقة  والإرشاد عن مكان المبلغ  الذي تم سرقته واستعادته، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

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"تحريات وبحث مكة" تطيح بعصابة سلب الصرافات
سبق

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في الإطاحة بأربعة جناة بعد قيامهم بالسطو بالسلاح على مغذي الصرافات بمكة وتم العثور على إحدى المركبات المستخدمة في السطو بمدينة جدة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز العمليات الموحد "911"، تلقى بلاغاً بتاريخ 1438/4/20هـ يتضمن تعرض شركة تغذية صرافات البنوك للسرقة من قبل مجهولين ملثمين أحدهم يحمل مسدسًا والآخر رشاشًا، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ "895" ألف ريال.

تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة بعون من الله وتوفيقه وما وفرته الدولة، أعزها الله، من قدرات مهنية وفنية؛ من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين بتلك السرقه  تم ضبطهم، ومن خلال سماع أقوالهم أفادوا بالقيام بتلك السرقة  والإرشاد عن مكان المبلغ  الذي تم سرقته واستعادته، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:37 PM
سطوا على مبلغ قارب المليون ريال تحت تهديد السلاح

"تحريات وبحث مكة" تطيح بعصابة سلب الصرافات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
11,682

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في الإطاحة بأربعة جناة بعد قيامهم بالسطو بالسلاح على مغذي الصرافات بمكة وتم العثور على إحدى المركبات المستخدمة في السطو بمدينة جدة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز العمليات الموحد "911"، تلقى بلاغاً بتاريخ 1438/4/20هـ يتضمن تعرض شركة تغذية صرافات البنوك للسرقة من قبل مجهولين ملثمين أحدهم يحمل مسدسًا والآخر رشاشًا، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ "895" ألف ريال.

تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة بعون من الله وتوفيقه وما وفرته الدولة، أعزها الله، من قدرات مهنية وفنية؛ من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص متهمين بتلك السرقه  تم ضبطهم، ومن خلال سماع أقوالهم أفادوا بالقيام بتلك السرقة  والإرشاد عن مكان المبلغ  الذي تم سرقته واستعادته، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

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