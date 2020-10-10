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تحطم مقاتلة "سوخوي" روسية في سوريا ومقتل جميع طاقمها

انزلقت عن المدرج المخصص للإقلاع في مطار حميميم العسكري

قُتل طاقم مقاتلة روسية خلال محاولتها الإقلاع من مطار حميميم العسكري في ريف اللاذقية غربي سوريا، الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وقالت وكالة "ريا" إن عطلاً فنياً وراء تحطّم الطائرة الروسية المقاتلة من طراز "سوخوي 24".

وأوضحت أن الطائرة انزلقت عن المدرج المخصص للإقلاع، مما أسفر عن تحطمها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم مقاتلة "سوخوي" روسية في سوريا ومقتل جميع طاقمها
سبق

قُتل طاقم مقاتلة روسية خلال محاولتها الإقلاع من مطار حميميم العسكري في ريف اللاذقية غربي سوريا، الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وقالت وكالة "ريا" إن عطلاً فنياً وراء تحطّم الطائرة الروسية المقاتلة من طراز "سوخوي 24".

وأوضحت أن الطائرة انزلقت عن المدرج المخصص للإقلاع، مما أسفر عن تحطمها.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
11:16 AM

تحطم مقاتلة "سوخوي" روسية في سوريا ومقتل جميع طاقمها

انزلقت عن المدرج المخصص للإقلاع في مطار حميميم العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل طاقم مقاتلة روسية خلال محاولتها الإقلاع من مطار حميميم العسكري في ريف اللاذقية غربي سوريا، الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع.

وقالت وكالة "ريا" إن عطلاً فنياً وراء تحطّم الطائرة الروسية المقاتلة من طراز "سوخوي 24".

وأوضحت أن الطائرة انزلقت عن المدرج المخصص للإقلاع، مما أسفر عن تحطمها.

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