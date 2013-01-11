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تحقيقات في فيديو سرعة مركبة "ساهر" الجنونية على منعطفات ضلع

وثّقه مواطن ونشرته "سبق".. ومواطنون: عاملون على النظام يتجاوزونه

علمت "سبق" من مصادرها، أن الإدارة العامة للمرور وإدارة شركة "ساهر"، بدأت التحقيق صباح اليوم في الفيديو الذي وثّقه مواطن ونشرته "سبق"، صباح أمس الأحد، والذي أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية "ساهر"، السرعة النظامية؛ حيث كانت تسير بسرعة جنونية وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة؛ على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محددة بـ60 كيلومتراً في الساعة؛ وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

 

وبيّنت تلك المصادر أن الجهات المعنية بدأت التحقيق، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة؛ لكون ذلك يُعَد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة والقوانين.

 

كانت "سبق" قد نشرت مقطع الفيديو الذي ردد فيه المواطن -موثق الفيديو- عبارة: "ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً"؛ مستعرضاً عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة "ساهر" مع المنعطفات؛ مقارنة مع سرعة سيارته، ومبيناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

 

يشار إلى أن مقاطع تجاوزات سيارات "ساهر" للسرعة النظامية، انتشرت على موقع "يوتيوب" بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والتي وثّقها مواطنون أكدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحقيقات في فيديو سرعة مركبة "ساهر" الجنونية على منعطفات ضلع
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، أن الإدارة العامة للمرور وإدارة شركة "ساهر"، بدأت التحقيق صباح اليوم في الفيديو الذي وثّقه مواطن ونشرته "سبق"، صباح أمس الأحد، والذي أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية "ساهر"، السرعة النظامية؛ حيث كانت تسير بسرعة جنونية وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة؛ على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محددة بـ60 كيلومتراً في الساعة؛ وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

 

وبيّنت تلك المصادر أن الجهات المعنية بدأت التحقيق، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة؛ لكون ذلك يُعَد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة والقوانين.

 

كانت "سبق" قد نشرت مقطع الفيديو الذي ردد فيه المواطن -موثق الفيديو- عبارة: "ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً"؛ مستعرضاً عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة "ساهر" مع المنعطفات؛ مقارنة مع سرعة سيارته، ومبيناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

 

يشار إلى أن مقاطع تجاوزات سيارات "ساهر" للسرعة النظامية، انتشرت على موقع "يوتيوب" بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والتي وثّقها مواطنون أكدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:35 AM
وثّقه مواطن ونشرته "سبق".. ومواطنون: عاملون على النظام يتجاوزونه

تحقيقات في فيديو سرعة مركبة "ساهر" الجنونية على منعطفات ضلع

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فهد كاملي - جازان
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28,572

علمت "سبق" من مصادرها، أن الإدارة العامة للمرور وإدارة شركة "ساهر"، بدأت التحقيق صباح اليوم في الفيديو الذي وثّقه مواطن ونشرته "سبق"، صباح أمس الأحد، والذي أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية "ساهر"، السرعة النظامية؛ حيث كانت تسير بسرعة جنونية وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة؛ على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محددة بـ60 كيلومتراً في الساعة؛ وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

 

وبيّنت تلك المصادر أن الجهات المعنية بدأت التحقيق، ولن تتهاون في إيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة؛ لكون ذلك يُعَد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة والقوانين.

 

كانت "سبق" قد نشرت مقطع الفيديو الذي ردد فيه المواطن -موثق الفيديو- عبارة: "ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً"؛ مستعرضاً عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة "ساهر" مع المنعطفات؛ مقارنة مع سرعة سيارته، ومبيناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

 

يشار إلى أن مقاطع تجاوزات سيارات "ساهر" للسرعة النظامية، انتشرت على موقع "يوتيوب" بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والتي وثّقها مواطنون أكدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.

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