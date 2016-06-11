"تخصصي تبوك" ينجح في إجراء أول عملية قسطرة قلب لثلاثة أطفال

باستخدام البالون لتوسيع الصمام الرئوي

أعلنت الصحة في "تبوك" نجاح أول عملية قسطرة قلب لثلاثة أطفال باستخدام البالون لتوسيع الصمام الرئوي وذلك صباح اليوم السبت بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

وأجرى العملية فريق طبي سعودي يسانده فريق فني متخصص وقد تكللت العمليات جميعها التي أجريت للأطفال بالنجاح ولله الحمد وحالتهم الصحية جيدة.

ويعد إجراء مثل هذا النوع من العمليات لأول مرة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك ويأتي ذلك من منطلق توجيهات ومتابعة الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الذي يولي جانب الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين بالمنطقة إهتماماً كبيراً وحرص وزارة الصحة على توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين وهو ما وعد به وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال افتتاح مستشفى اللك فهد التخصصي بتبوك "بأن تعمل الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية , وأن يشاهد أهل هذه المنطقة العزيزة على قلب الجميع ما يسرهم من خدمات صحية مقدمة لهم".

جدير بالذكر أن الفريق الطبي السعودي بمستشفى الملك فهد التخصصي تمكن خلال الـ3 أشهر الماضية من إجراء 135 عملية قسطرة قلب, 3 منها لأطفال أجريت لهم عملية قسطرة قلب باستخدام البالون لتوسيع الصمام الرئوى.

وتحظى وحدة القلب بالمستشفى بتجهيز عال المستوى حيث تم تزويدها بأحدث الاجهزة الطبية والعلاجية والتشخيصية .

وأكدت صحة تبوك على مضيها قدما في استقطاب العديد من الكوادر الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب ومد جسور التواصل والتعاون مع مراكز القلب في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات في هذا المجال.