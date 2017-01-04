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تدشين حملة التبرع بالدم في الكلية التقنية بالقريات

لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بحضور المحافظ

بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، تم تدشين حملة تبرع بالدم لمدربي ومتدربي كلية التقنية لأبطالنا بالحد الجنوبي تحت شعار "دماؤنا فداء أبطالنا "، أمس الأول ضمن فعاليات #ملتقى_تكامل_الأول، بهدف تأصيل المشاركة الوطنية لدى المدربين والمتدربين من خلال الوقوف مع المرابطين بالحد الجنوبي.
 
وأعرب عميد كلية التقنية بالقريات، م . ياسر بن علي عسيري، عن شكره لمحافظ القريات، مبيناً أن الحملة واجب وطني، إذ تساهم في دعم أبناء المملكة المرابطين على الحدود، وأوضح أن تنظيم هذه الحملة يجسد التعاضد والتكامل، مؤكداً أنه أقل مانملك لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي ، حاثاً الجميع بالمشاركة في هذه الحملة.
 
جدير بالذكر؛ أنه تم توفير كراسي خاصة  للتبرع بالدم بدعم من بنك الدم بمستشفي القريات العام وسيارة إسعاف خلال فترة إقامة الحملة، وأن تنظيم هذه الحملة يأتي امتداداً للعديد من حملات التبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي ، وقد تجاوز عدد المتبرعين بالدم طيلة فترة الملتقى  أكثر من ٦٠ متبرعاً.

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تدشين حملة التبرع بالدم في الكلية التقنية بالقريات
سبق

بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، تم تدشين حملة تبرع بالدم لمدربي ومتدربي كلية التقنية لأبطالنا بالحد الجنوبي تحت شعار "دماؤنا فداء أبطالنا "، أمس الأول ضمن فعاليات #ملتقى_تكامل_الأول، بهدف تأصيل المشاركة الوطنية لدى المدربين والمتدربين من خلال الوقوف مع المرابطين بالحد الجنوبي.
 
وأعرب عميد كلية التقنية بالقريات، م . ياسر بن علي عسيري، عن شكره لمحافظ القريات، مبيناً أن الحملة واجب وطني، إذ تساهم في دعم أبناء المملكة المرابطين على الحدود، وأوضح أن تنظيم هذه الحملة يجسد التعاضد والتكامل، مؤكداً أنه أقل مانملك لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي ، حاثاً الجميع بالمشاركة في هذه الحملة.
 
جدير بالذكر؛ أنه تم توفير كراسي خاصة  للتبرع بالدم بدعم من بنك الدم بمستشفي القريات العام وسيارة إسعاف خلال فترة إقامة الحملة، وأن تنظيم هذه الحملة يأتي امتداداً للعديد من حملات التبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي ، وقد تجاوز عدد المتبرعين بالدم طيلة فترة الملتقى  أكثر من ٦٠ متبرعاً.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
04:41 PM
لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بحضور المحافظ

تدشين حملة التبرع بالدم في الكلية التقنية بالقريات

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
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بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، تم تدشين حملة تبرع بالدم لمدربي ومتدربي كلية التقنية لأبطالنا بالحد الجنوبي تحت شعار "دماؤنا فداء أبطالنا "، أمس الأول ضمن فعاليات #ملتقى_تكامل_الأول، بهدف تأصيل المشاركة الوطنية لدى المدربين والمتدربين من خلال الوقوف مع المرابطين بالحد الجنوبي.
 
وأعرب عميد كلية التقنية بالقريات، م . ياسر بن علي عسيري، عن شكره لمحافظ القريات، مبيناً أن الحملة واجب وطني، إذ تساهم في دعم أبناء المملكة المرابطين على الحدود، وأوضح أن تنظيم هذه الحملة يجسد التعاضد والتكامل، مؤكداً أنه أقل مانملك لدعم أبطالنا بالحد الجنوبي ، حاثاً الجميع بالمشاركة في هذه الحملة.
 
جدير بالذكر؛ أنه تم توفير كراسي خاصة  للتبرع بالدم بدعم من بنك الدم بمستشفي القريات العام وسيارة إسعاف خلال فترة إقامة الحملة، وأن تنظيم هذه الحملة يأتي امتداداً للعديد من حملات التبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي ، وقد تجاوز عدد المتبرعين بالدم طيلة فترة الملتقى  أكثر من ٦٠ متبرعاً.

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