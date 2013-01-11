تدشين مركزَيْ "الاتصال الموحد" و"المراقبة والتحكم" بـ"طبية جامعة سعود"

​في إطار سلسلة الخدمات المستحدثة في المدينة

دشن مدير جامعة الملك سعود "الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر"، مركزَيْ "الاتصال الموحد للعيادات الخارجية" و"التحكم والمراقبة الخاص بأنظمة المباني والمرافق" في المدينة الطبية الجامعية، في إطار سلسلة الخدمات المستحدثة في المدينة.

وأوضح المدير التنفيذي للتشغيل بالنيابة "عبدالعزيز بن سعيد الزهراني"، أن مركزَيْ "المواعيد الموحد" و"المراقبة والتحكم" يأتيان ضمن سلسلة من الخدمات والمبادرات التي دعمتها الإدارة التنفيذية للتشغيل بالمدينة الطبية الجامعية؛ تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تحسين تجربة المريض والمراجع، وتطوير البنى التحتية لكافة أنظمتها لضمان أعلى معدلات السلامة والتشغيل للمرضى والمراجعين والموظفين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد الجامعي "مطلق بن عبدالله الرشيد": إن خدمة "الاتصال الموحد الخاص بمرضى العيادات الخارجية 920004071" تعمل من خلال نظام إلكتروني متكامل للرد الآلي للتيسير على المرضى والمراجعين بغية الرد على استفساراتهم حول المواعيد في زمن قياسي.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال الرقم الموحد إعداد التقارير التفصيلية عن عدد المكالمات الواردة للمركز في اليوم والشهر والسنة، مع إحصاء عدد المكالمات الواردة إلى المركز، وبث رسائل توعوية وصحية خلال فترة انتظار المتصل، مع التعريف بأوقات العمل الرسمية في حال ورود اتصال خارج أوقات الدوام الرسمي.

‎وأضاف "الرشيد" أن الخدمة تتم مراقبتها من خلال مشرف المركز؛ حيث يستطيع معرفة عدد المكالمات الواردة على الانتظار، وعدد موظفي الخدمة الذين لديهم اتصال حالي، مبينًا أنه يمكن ترقية النظام ليكون مركز اتصال موحد للخدمات المقدمة في المدينة الطبية الجامعية لتشمل مراكز الاتصال الموجودة في المدينة التي وصل فيها مجموع المكالمات الواردة للمركز منذ تشغيله ديسمبر الماضي أكثر من 7000 مكالمة.

‎وحول مركز التحكم وإدارة المرافق، أفاد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية "المهندس حاتم بن محمد الرشدان" أن المركز يستقبل بلاغات الأعطال العامة وطلب الخدمات بالمدينة الطبية الجامعية على مدار الساعة، ثم يمرّرها للمختصين لسرعة تنفيذها، بالإضافة إلى المراقبة والتحكم بالأنظمة الهندسية المشغلة لمباني المدينة وربطها بشاشة مركزية موحدة؛ حيث تتم المراقبة من خلال طاقم فني متخصص بشكل يساعد على التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها.

وبيَّن أن المركز يعد عينًا على أنظمة التشغيل بمرافق المدينة لمتابعة وإدارة مباني المدينة الطبية الجامعية؛ كالتحكم بأنظمة الإنارة والتكييف، ومتابعة محطات الكهرباء والمولدات الاحتياطية وعمل المضخات، علاوة على أنظمة إنذار الحريق ومراقبة درجة حرارة غرف التبريد الخاصة بالأدوية وغيرها، وجهّز بغرفة قيادة لاستخدامها في حال الكوارث، لا قدر الله.

حضر حفل التدشين: المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية "الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر"، وعدد من المديرين التنفيذيين، ورؤساء الأقسام في المدينة الطبية الجامعية.

​