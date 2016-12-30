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تدشين مشروع "كسوة الشتاء" في "تعليم الروابي"

شمل أكثر من 2000 مستفيد

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص، ومدير مكتب تعليم الروابي محمد بن سليمان أبا الخيل مشروع كسوة الشتاء، بتنسيق من "وحدة العمل التطوعي" بمكتب تعليم الروابي؛ حيث شمل أكثر من 2000 مستفيد من التعليم العام وكذلك جميع الدارسين النزلاء بإصلاحية الملز والحائر وكذلك سجن النساء، والطلاب المحتاجين في مدارس المرحلة الحكومية بالروابي، وذلك على نفقة مدارس "المنهل والحرمين" الأهلية.

وكرَّم "القويحص" كلاً من المشرف العام على مدارس المنهل عبدالعزيز بن فوزان الفهد الداعم الخيري للبرنامج التعليمي بمنطقة الرياض، وكذلك مدير عام مدارس التربية النموذجية خالد بن محمد الخضير؛ على دعمهما للسجون وللتعليم العام، وقائد مدرسة الفجر الابتدائية سليمان بن بندر الجبر على جهوده وتبنيه فكرة المشروع.

وذكر الجبر أنَّ الدعم ليس وليد يوم، بل إنَّه مستمر منذ أربعة أعوام من شركة مدارس المنهل، وكذلك مدارس التربية النموذجية؛ فلهم منا الشكر والتقدير.

كما بين أنَّ فاعل الخير خالد الخضير قد تبنى مشروع تحفيز جميع طلاب التربية الفكرية بالمدرسة بجوائز عبارة عن "دراجة هوائية" لكل طالب لجميع الطلاب على نفقته الخاصة.

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تدشين مشروع "كسوة الشتاء" في "تعليم الروابي"
سبق

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص، ومدير مكتب تعليم الروابي محمد بن سليمان أبا الخيل مشروع كسوة الشتاء، بتنسيق من "وحدة العمل التطوعي" بمكتب تعليم الروابي؛ حيث شمل أكثر من 2000 مستفيد من التعليم العام وكذلك جميع الدارسين النزلاء بإصلاحية الملز والحائر وكذلك سجن النساء، والطلاب المحتاجين في مدارس المرحلة الحكومية بالروابي، وذلك على نفقة مدارس "المنهل والحرمين" الأهلية.

وكرَّم "القويحص" كلاً من المشرف العام على مدارس المنهل عبدالعزيز بن فوزان الفهد الداعم الخيري للبرنامج التعليمي بمنطقة الرياض، وكذلك مدير عام مدارس التربية النموذجية خالد بن محمد الخضير؛ على دعمهما للسجون وللتعليم العام، وقائد مدرسة الفجر الابتدائية سليمان بن بندر الجبر على جهوده وتبنيه فكرة المشروع.

وذكر الجبر أنَّ الدعم ليس وليد يوم، بل إنَّه مستمر منذ أربعة أعوام من شركة مدارس المنهل، وكذلك مدارس التربية النموذجية؛ فلهم منا الشكر والتقدير.

كما بين أنَّ فاعل الخير خالد الخضير قد تبنى مشروع تحفيز جميع طلاب التربية الفكرية بالمدرسة بجوائز عبارة عن "دراجة هوائية" لكل طالب لجميع الطلاب على نفقته الخاصة.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
09:40 PM
شمل أكثر من 2000 مستفيد

تدشين مشروع "كسوة الشتاء" في "تعليم الروابي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص، ومدير مكتب تعليم الروابي محمد بن سليمان أبا الخيل مشروع كسوة الشتاء، بتنسيق من "وحدة العمل التطوعي" بمكتب تعليم الروابي؛ حيث شمل أكثر من 2000 مستفيد من التعليم العام وكذلك جميع الدارسين النزلاء بإصلاحية الملز والحائر وكذلك سجن النساء، والطلاب المحتاجين في مدارس المرحلة الحكومية بالروابي، وذلك على نفقة مدارس "المنهل والحرمين" الأهلية.

وكرَّم "القويحص" كلاً من المشرف العام على مدارس المنهل عبدالعزيز بن فوزان الفهد الداعم الخيري للبرنامج التعليمي بمنطقة الرياض، وكذلك مدير عام مدارس التربية النموذجية خالد بن محمد الخضير؛ على دعمهما للسجون وللتعليم العام، وقائد مدرسة الفجر الابتدائية سليمان بن بندر الجبر على جهوده وتبنيه فكرة المشروع.

وذكر الجبر أنَّ الدعم ليس وليد يوم، بل إنَّه مستمر منذ أربعة أعوام من شركة مدارس المنهل، وكذلك مدارس التربية النموذجية؛ فلهم منا الشكر والتقدير.

كما بين أنَّ فاعل الخير خالد الخضير قد تبنى مشروع تحفيز جميع طلاب التربية الفكرية بالمدرسة بجوائز عبارة عن "دراجة هوائية" لكل طالب لجميع الطلاب على نفقته الخاصة.

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