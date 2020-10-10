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تذمُّر طلاب جامعة الطائف من خطة الدبلوم التربوي بـ1.5 سنة.. و"ترند" للمطالبات

الثبيتي: "زمان" أخطرهم بوجهة نظر الجامعة.. ومدة البرنامج معتمدة من وزارة التعليم

اكتظت جنبات جامعة الطائف بالطلاب لمقابلة المسؤولين بالجامعة؛ لإظهار استيائهم وتذمرهم من خطة الدبلوم التربوي، الذي مدته 1.5 سنة، بخلاف الجامعات الأخرى المقدَّر فيها بسنة دراسية واحدة.

وتقدم عدد من الطلاب بشكوى رسمية لمدير جامعة الطائف، الدكتور حسام زمان، أبدوا فيه تذمرهم من خطة الدبلوم التربوي بالجامعة، التي مدتها 1.5 سنة، والتي لم تطبَّق إلا في جامعة الطائف، بحسب رأيهم؛ ما يؤخرهم سنة كاملة في التقدم إلى الوظائف الحكومية. داعين إلى المساواة أسوة بالجامعات الأخرى التي مدتها سنة واحدة، مقسمة على فصلين دراسيَّيْن.

وقد وصل هاشتاق المطالبات إلى "الترند"، وطالب فيه نشطاء "تويتر" الجامعة بإعادة النظر في خطة الجامعة في الدبلوم التربوي، ومساواتهم بزملائهم في الجامعات الأخرى.

من جهته، ذكر صالح الثبيتي، المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، أنه إشارة إلى استفساركم بشأن تجمُّع عدد من الطلاب الملتحقين ببرنامج الدبلوم التربوي للمطالبة بتقليص مدة البرنامج من ثلاثة فصول إلى فصلين دراسيين فقط، نفيدكم بأن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان حرص على الالتقاء بمجموعة من طلاب الدبلوم التربوي خلال اللقاء الأسبوعي، واستمع إلى مطالبهم، وأخطرهم بوجهة نظر الجامعة، وأن مدة البرنامج معتمدة من وزارة التعليم.

واستطرد: إلا أنهم حضروا أمام مقر كلية التربية لإبداء اعتراضهم على مدة الدبلوم، قبل الدخول إلى محاضراتهم الدراسية المجدولة ليوم الاثنين، على الرغم من أنهم التحقوا بالدراسة في الدبلوم مع علمهم المسبق بمدته.

وأشار: وبالنسبة للمطالبة بتقليص مدة الدبلوم التربوي نفيدكم بأن وزارة التعليم وافقت على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور في خطة القبول للعام 1438/ 1439، على أن يبلغ عدد وحداته المعتمدة (38) ساعة، وأن تستمر الدراسة فيه ثلاثة فصول دراسية. علمًا بأن قيمة الرسوم الدراسية الثلاثة ١٠ آلاف ريال فقط، وتماثل القيمة نفسها التي يتم تقاضيها مقابل فصلين دراسيين في برامج أخرى.

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تذمُّر طلاب جامعة الطائف من خطة الدبلوم التربوي بـ1.5 سنة.. و"ترند" للمطالبات
سبق

اكتظت جنبات جامعة الطائف بالطلاب لمقابلة المسؤولين بالجامعة؛ لإظهار استيائهم وتذمرهم من خطة الدبلوم التربوي، الذي مدته 1.5 سنة، بخلاف الجامعات الأخرى المقدَّر فيها بسنة دراسية واحدة.

وتقدم عدد من الطلاب بشكوى رسمية لمدير جامعة الطائف، الدكتور حسام زمان، أبدوا فيه تذمرهم من خطة الدبلوم التربوي بالجامعة، التي مدتها 1.5 سنة، والتي لم تطبَّق إلا في جامعة الطائف، بحسب رأيهم؛ ما يؤخرهم سنة كاملة في التقدم إلى الوظائف الحكومية. داعين إلى المساواة أسوة بالجامعات الأخرى التي مدتها سنة واحدة، مقسمة على فصلين دراسيَّيْن.

وقد وصل هاشتاق المطالبات إلى "الترند"، وطالب فيه نشطاء "تويتر" الجامعة بإعادة النظر في خطة الجامعة في الدبلوم التربوي، ومساواتهم بزملائهم في الجامعات الأخرى.

من جهته، ذكر صالح الثبيتي، المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، أنه إشارة إلى استفساركم بشأن تجمُّع عدد من الطلاب الملتحقين ببرنامج الدبلوم التربوي للمطالبة بتقليص مدة البرنامج من ثلاثة فصول إلى فصلين دراسيين فقط، نفيدكم بأن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان حرص على الالتقاء بمجموعة من طلاب الدبلوم التربوي خلال اللقاء الأسبوعي، واستمع إلى مطالبهم، وأخطرهم بوجهة نظر الجامعة، وأن مدة البرنامج معتمدة من وزارة التعليم.

واستطرد: إلا أنهم حضروا أمام مقر كلية التربية لإبداء اعتراضهم على مدة الدبلوم، قبل الدخول إلى محاضراتهم الدراسية المجدولة ليوم الاثنين، على الرغم من أنهم التحقوا بالدراسة في الدبلوم مع علمهم المسبق بمدته.

وأشار: وبالنسبة للمطالبة بتقليص مدة الدبلوم التربوي نفيدكم بأن وزارة التعليم وافقت على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور في خطة القبول للعام 1438/ 1439، على أن يبلغ عدد وحداته المعتمدة (38) ساعة، وأن تستمر الدراسة فيه ثلاثة فصول دراسية. علمًا بأن قيمة الرسوم الدراسية الثلاثة ١٠ آلاف ريال فقط، وتماثل القيمة نفسها التي يتم تقاضيها مقابل فصلين دراسيين في برامج أخرى.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:23 AM

تذمُّر طلاب جامعة الطائف من خطة الدبلوم التربوي بـ1.5 سنة.. و"ترند" للمطالبات

الثبيتي: "زمان" أخطرهم بوجهة نظر الجامعة.. ومدة البرنامج معتمدة من وزارة التعليم

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سعود الدعجاني - الطائف
2
1,758

اكتظت جنبات جامعة الطائف بالطلاب لمقابلة المسؤولين بالجامعة؛ لإظهار استيائهم وتذمرهم من خطة الدبلوم التربوي، الذي مدته 1.5 سنة، بخلاف الجامعات الأخرى المقدَّر فيها بسنة دراسية واحدة.

وتقدم عدد من الطلاب بشكوى رسمية لمدير جامعة الطائف، الدكتور حسام زمان، أبدوا فيه تذمرهم من خطة الدبلوم التربوي بالجامعة، التي مدتها 1.5 سنة، والتي لم تطبَّق إلا في جامعة الطائف، بحسب رأيهم؛ ما يؤخرهم سنة كاملة في التقدم إلى الوظائف الحكومية. داعين إلى المساواة أسوة بالجامعات الأخرى التي مدتها سنة واحدة، مقسمة على فصلين دراسيَّيْن.

وقد وصل هاشتاق المطالبات إلى "الترند"، وطالب فيه نشطاء "تويتر" الجامعة بإعادة النظر في خطة الجامعة في الدبلوم التربوي، ومساواتهم بزملائهم في الجامعات الأخرى.

من جهته، ذكر صالح الثبيتي، المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، أنه إشارة إلى استفساركم بشأن تجمُّع عدد من الطلاب الملتحقين ببرنامج الدبلوم التربوي للمطالبة بتقليص مدة البرنامج من ثلاثة فصول إلى فصلين دراسيين فقط، نفيدكم بأن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان حرص على الالتقاء بمجموعة من طلاب الدبلوم التربوي خلال اللقاء الأسبوعي، واستمع إلى مطالبهم، وأخطرهم بوجهة نظر الجامعة، وأن مدة البرنامج معتمدة من وزارة التعليم.

واستطرد: إلا أنهم حضروا أمام مقر كلية التربية لإبداء اعتراضهم على مدة الدبلوم، قبل الدخول إلى محاضراتهم الدراسية المجدولة ليوم الاثنين، على الرغم من أنهم التحقوا بالدراسة في الدبلوم مع علمهم المسبق بمدته.

وأشار: وبالنسبة للمطالبة بتقليص مدة الدبلوم التربوي نفيدكم بأن وزارة التعليم وافقت على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور في خطة القبول للعام 1438/ 1439، على أن يبلغ عدد وحداته المعتمدة (38) ساعة، وأن تستمر الدراسة فيه ثلاثة فصول دراسية. علمًا بأن قيمة الرسوم الدراسية الثلاثة ١٠ آلاف ريال فقط، وتماثل القيمة نفسها التي يتم تقاضيها مقابل فصلين دراسيين في برامج أخرى.

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