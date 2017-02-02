"تراحم" تقوم بصيانة عدد من منازل أسر السجناء بتبوك

لدعم الأسر المحتاجة بتعاون إحدى مؤسسات السباكة

قامت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك بصيانة عددٍ من منازل الأسر المستفيدة وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات السباكة التي تبرعت بالمواد العينية الخاصة بذلك.

وكشف عضو لجنة تراحم عيد الذكري أن اللجنة لديها عدة برامج تقوم من خلالها بدعم أسر السجناء المحتاجة التي غاب عنها عائلها .

وأضاف قائلاً : إننا بحمد الله في مجتمع مبادر للخير دومًا ومحب للعطاء نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا من كل سوء وأن يديم علينا الأمن والأمان والخير والنعم.