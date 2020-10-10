"تراحم جازان" توزّع أجهزة كهربائية على أسر سجناء المحكوميات الطويلة

345 جهازاً تبرعت بها مؤسسة الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الخيرية

بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، صباح أمس الأحد، بتوزيع كميات متنوّعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية على أسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، والتي تبرعت بها مؤسسة الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية، مساهمة منها في التخفيف من معاناة هذه الأسر المحتاجة إلى الدعم والمساعدة.

ووفقاً لرئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري؛ فإن هذه الدفعة تشمل 345 جهازاً من المكيفات والثلاجات والغسالات ويتم صرفها بموجب كوبونات تحت إشراف فريق نسائي بمقر مكتب اللجنة بمركز التنمية الاجتماعية في حي السويس، بالتعاون والتنسيق مع مستودعات جمعية غراس الخيرية، مثمّنةً مبادرة مؤسسة آل إبراهيم، وتفاعلها مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان.