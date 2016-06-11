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"تراحم" في جازان تطلق حملة "تفريج كربة" للمِّ شمل النزلاء الغارمين بعائلاتهم

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد

تُطلق لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان "تراحم" حملة "تفريج كربة"، بمشاركة الفنان فايز المالكي ومشاهير الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من النزلاء الغارمين، ولمّ شملهم بأسرهم في الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك برعاية أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة "تراحم"، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

يُشار إلى أن الحملة تنطلق بعد صلاة التراويح من يوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٩/ ١٤٣٨ بفندق راديسون بلو. وأُطلق على الحملة اسم "حملة تفريج كربة" لإطلاق سجناء جازان.

ودعا علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة "تراحم" بجازان، رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها إلى التفاعل مع الحملة، والمساهمة في تفريج كرب المساجين، ولمّ شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وخصصت "تراحم" حسابات بنكية في مصرف الراجحي لاستقبال التبرعات للسجناء، هي: رقم الحساب البنكي 119608010000659 - ورقم الآيبان البنكي SA4080000119608010000659، أو من خلال شيك باسم "لجنة رعاية السجناء بمنطقة جازان– تراحم".

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"تراحم" في جازان تطلق حملة "تفريج كربة" للمِّ شمل النزلاء الغارمين بعائلاتهم
سبق

تُطلق لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان "تراحم" حملة "تفريج كربة"، بمشاركة الفنان فايز المالكي ومشاهير الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من النزلاء الغارمين، ولمّ شملهم بأسرهم في الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك برعاية أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة "تراحم"، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

يُشار إلى أن الحملة تنطلق بعد صلاة التراويح من يوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٩/ ١٤٣٨ بفندق راديسون بلو. وأُطلق على الحملة اسم "حملة تفريج كربة" لإطلاق سجناء جازان.

ودعا علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة "تراحم" بجازان، رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها إلى التفاعل مع الحملة، والمساهمة في تفريج كرب المساجين، ولمّ شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وخصصت "تراحم" حسابات بنكية في مصرف الراجحي لاستقبال التبرعات للسجناء، هي: رقم الحساب البنكي 119608010000659 - ورقم الآيبان البنكي SA4080000119608010000659، أو من خلال شيك باسم "لجنة رعاية السجناء بمنطقة جازان– تراحم".

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:32 PM

"تراحم" في جازان تطلق حملة "تفريج كربة" للمِّ شمل النزلاء الغارمين بعائلاتهم

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تُطلق لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان "تراحم" حملة "تفريج كربة"، بمشاركة الفنان فايز المالكي ومشاهير الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من النزلاء الغارمين، ولمّ شملهم بأسرهم في الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك برعاية أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة "تراحم"، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

يُشار إلى أن الحملة تنطلق بعد صلاة التراويح من يوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٩/ ١٤٣٨ بفندق راديسون بلو. وأُطلق على الحملة اسم "حملة تفريج كربة" لإطلاق سجناء جازان.

ودعا علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة "تراحم" بجازان، رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها إلى التفاعل مع الحملة، والمساهمة في تفريج كرب المساجين، ولمّ شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وخصصت "تراحم" حسابات بنكية في مصرف الراجحي لاستقبال التبرعات للسجناء، هي: رقم الحساب البنكي 119608010000659 - ورقم الآيبان البنكي SA4080000119608010000659، أو من خلال شيك باسم "لجنة رعاية السجناء بمنطقة جازان– تراحم".

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