ترامب: سأطلب تحقيقاً في مزاعم تزوير الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، أنه سيطلب إجراء «تحقيق موسع» في مزاعم حول حصول تزوير خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات المتحدة في غياب نشر أي دليل بشأنها حتى الساعة.



وأوضح ترامب صباح الأربعاء على تويتر «سأطلب تحقيقا كبيرا حول التزوير الانتخابي، خصوصا بشأن الناخبين المسجلين للتصويت في ولايتين و(الناخبين) غير الشرعيين وحتى أولئك المسجلين على لوائح انتخابية وهم متوفون (بعضهم منذ فترة طويلة)».



وأضاف وفق فرانس برس «في ضوء النتائج، سنقوم بتعزيز إجراءات التصويت».