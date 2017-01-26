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"ترامب": سنبني مناطق آمنة لحماية المدنيين بسوريا.. أوروبا ارتكبت خطأً كبيراً!

فيما أكد مستشاره قائلاً: نعم أصدر قراراً بمنع استقبال اللاجئين وسيحميهم من العنف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة له مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: إنه ينوي بالفعل القيام بمناطق آمنة في سوريا.

 

وحين سأله المذيع عن صدق التقارير التي تتحدث عن مناطق عازلة في سوريا، ردّ قائلاً: "بالفعل سأقوم بإنشاء مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارّين من العنف هناك"، وتابع: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأً كبيراً بالسماح لملايين اللاجئين بالقدوم إلى ألمانيا وأوروبا ومدن مختلفة".

 

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مستشاره، وليد فارس، في مداخلة له على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بالطبع ترامب سيقيم مناطق عازلة؛ نعم أصدر قراراً بمنع استقبال اللاجئين من سوريا؛ لكن في المقابل سيوفر لهم مناطق إقامة آمنة في سوريا لحمياتهم من العنف هناك".

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"ترامب": سنبني مناطق آمنة لحماية المدنيين بسوريا.. أوروبا ارتكبت خطأً كبيراً!
سبق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة له مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: إنه ينوي بالفعل القيام بمناطق آمنة في سوريا.

 

وحين سأله المذيع عن صدق التقارير التي تتحدث عن مناطق عازلة في سوريا، ردّ قائلاً: "بالفعل سأقوم بإنشاء مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارّين من العنف هناك"، وتابع: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأً كبيراً بالسماح لملايين اللاجئين بالقدوم إلى ألمانيا وأوروبا ومدن مختلفة".

 

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مستشاره، وليد فارس، في مداخلة له على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بالطبع ترامب سيقيم مناطق عازلة؛ نعم أصدر قراراً بمنع استقبال اللاجئين من سوريا؛ لكن في المقابل سيوفر لهم مناطق إقامة آمنة في سوريا لحمياتهم من العنف هناك".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
09:11 AM
فيما أكد مستشاره قائلاً: نعم أصدر قراراً بمنع استقبال اللاجئين وسيحميهم من العنف

"ترامب": سنبني مناطق آمنة لحماية المدنيين بسوريا.. أوروبا ارتكبت خطأً كبيراً!

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
16
24,646

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة له مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: إنه ينوي بالفعل القيام بمناطق آمنة في سوريا.

 

وحين سأله المذيع عن صدق التقارير التي تتحدث عن مناطق عازلة في سوريا، ردّ قائلاً: "بالفعل سأقوم بإنشاء مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارّين من العنف هناك"، وتابع: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأً كبيراً بالسماح لملايين اللاجئين بالقدوم إلى ألمانيا وأوروبا ومدن مختلفة".

 

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مستشاره، وليد فارس، في مداخلة له على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بالطبع ترامب سيقيم مناطق عازلة؛ نعم أصدر قراراً بمنع استقبال اللاجئين من سوريا؛ لكن في المقابل سيوفر لهم مناطق إقامة آمنة في سوريا لحمياتهم من العنف هناك".

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