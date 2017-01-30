ترامب: سنعيد إصدار التأشيرات بعد 3 أشهر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد: إن واشنطن ستعيد إصدار تأشيرات الدخول للولايات المتحدة لمواطني جميع الدول بعد 3 أشهر؛ وذلك لوضع سياسات أكثر أمناً.

وحسب "سكاي نيوز" قال ترامب في بيان: "لكي تكون الأمور واضحة هذا ليس حظراً يستهدف المسلمين، كما تُرَوّج خطأ وسائل الإعلام"؛ مؤكداً أن الحظر "لا علاقة له بالديانة؛ بل بالإرهاب وبأمن بلدنا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "هناك أكثر من 40 دولة في العالم أكثرية سكانها من المسلمين وليست مشمولة بهذا الأمر التنفيذي".

وأضاف أن "أمريكا كانت على الدوام أرضاً للحرية وموطناً للشجعان. سنحمي الحرية فيها ونصون الأمن، وهو أمر تعرفه وسائل الإعلام؛ ولكنها ترفض قوله".

وكان ترامب قد أصدر يوم الجمعة الما ضي، أمراً تنفيذياً يقيد -لأربعة أشهر- السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، ويمنع مؤقتاً المسافرين من 7 دول بالشرق الأوسط من دخول الولايات المتحدة.