ترامب: قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب.. وحان الوقت لإيقاف ذلك

قدم شكره للملك سلمان والسعودية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لدعوة قطر لوقف دعم الإرهاب.

وقال في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل: ‏‏قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عال جداً.

وأضاف "نرغب من قطر أن تكون من بين الدول المسؤولة وبذل المزيد بسرعة لمكافحة الإرهاب".

‏وزاد بقوله "آمل أن يكون ذلك بداية لنهاية تمويل الإرهاب وهزيمته".

‏وقدم الرئيس الأمريكي شكره للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمة التاريخية الاستثنائية.

‏وأشار "ترامب" إلى أنه اتفق مع القادة العسكريين والمسؤولين التأكيد على دعوة قطر لوقف دعم الإرهاب. مؤكداً بأن إدارته متفقة على ضرورة دعوة قطر الآن لوقف دعم الإرهاب.

‏وقال "آمل أن تكون قمة الرياض بداية لنهاية تمويل الإرهاب وهزيمته".