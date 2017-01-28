ترامب يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بعد مهاتفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في تغريدة له قبل قليل على حسابه في "تويتر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجرى اتصالا بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل لمدة 45 دقيقة, وهو الآن يجري اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعرض المتحدث صورة للمحيطين بالرئيس ترامب أبرزهم نائبه مايك بينس، ولم يكشف فحوى الاتصالات حتى هذه اللحظة.

وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة أنه من السابق لأونه رفع العقوبات عن روسيا.