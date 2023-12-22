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ترامب يختار اقتصادياً معادياً للصين لرئاسة مجلس التجارة الوطني

استحدث ترامب "مجلس التجارة الوطني" في إدارته؛ لتولي مهام تسيير السياسة التجارية والصناعية في البلاد، واختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخبير الاقتصادي بيتر نافارو (المعروف بتشدده تجاه الصين وانتقاده الدائم لها)؛ لرئاسة مجلس التجارة الوطني، الكيان الاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.

 

وسيقود "نافارو" المجلس الذي استحدثه ترامب مؤخراً في البيت الأبيض، وسيتولى مهام إدارة السياسية التجارية والصناعية في البلاد.

 

وعَمِل الأكاديمي الاقتصادي مستشاراً لترامب؛ إبان حملته الانتخابية الرئاسية.

 

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية فقد ألّف "نافارو" كتباً مناهضة للصين؛ منها: "حروب الصين المقبلة" و"الموت بيد الصين"، وقد حملت انتقادات كبيرة للسياسة الصينية.

 

وكانت قضايا التجارة على رأس أجندة ترامب خلال حملته الانتخابية، وانتقد بشدة بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدة دول مثل الصين والمكسيك.

 

وأثار الرئيس المنتخب غضبَ الصين بالفعل عندما هاتف رئيسة تايوان؛ فيما يمثل خرقاً للتفاهمات السياسية الأمريكية الصينية المعمول بها منذ عقود.

 

كما انتقد أيضاً بكين علناً عبر حسابه على موقع "تويتر"، واتهمها مؤخراً بخفض قيمة عُملتها للتأثير على فُرَص الولايات المتحدة في المنافسة.

 

وقال الفريق الانتقالي لترامب عن اختيار "نافارو": إنه "يُظهر عزم الرئيس المنتخب على جعل قطاع الصناعة الأمريكي عظيماً مرة أخرى".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يختار اقتصادياً معادياً للصين لرئاسة مجلس التجارة الوطني
سبق

استحدث ترامب "مجلس التجارة الوطني" في إدارته؛ لتولي مهام تسيير السياسة التجارية والصناعية في البلاد، واختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخبير الاقتصادي بيتر نافارو (المعروف بتشدده تجاه الصين وانتقاده الدائم لها)؛ لرئاسة مجلس التجارة الوطني، الكيان الاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.

 

وسيقود "نافارو" المجلس الذي استحدثه ترامب مؤخراً في البيت الأبيض، وسيتولى مهام إدارة السياسية التجارية والصناعية في البلاد.

 

وعَمِل الأكاديمي الاقتصادي مستشاراً لترامب؛ إبان حملته الانتخابية الرئاسية.

 

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية فقد ألّف "نافارو" كتباً مناهضة للصين؛ منها: "حروب الصين المقبلة" و"الموت بيد الصين"، وقد حملت انتقادات كبيرة للسياسة الصينية.

 

وكانت قضايا التجارة على رأس أجندة ترامب خلال حملته الانتخابية، وانتقد بشدة بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدة دول مثل الصين والمكسيك.

 

وأثار الرئيس المنتخب غضبَ الصين بالفعل عندما هاتف رئيسة تايوان؛ فيما يمثل خرقاً للتفاهمات السياسية الأمريكية الصينية المعمول بها منذ عقود.

 

كما انتقد أيضاً بكين علناً عبر حسابه على موقع "تويتر"، واتهمها مؤخراً بخفض قيمة عُملتها للتأثير على فُرَص الولايات المتحدة في المنافسة.

 

وقال الفريق الانتقالي لترامب عن اختيار "نافارو": إنه "يُظهر عزم الرئيس المنتخب على جعل قطاع الصناعة الأمريكي عظيماً مرة أخرى".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:39 AM

ترامب يختار اقتصادياً معادياً للصين لرئاسة مجلس التجارة الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استحدث ترامب "مجلس التجارة الوطني" في إدارته؛ لتولي مهام تسيير السياسة التجارية والصناعية في البلاد، واختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخبير الاقتصادي بيتر نافارو (المعروف بتشدده تجاه الصين وانتقاده الدائم لها)؛ لرئاسة مجلس التجارة الوطني، الكيان الاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.

 

وسيقود "نافارو" المجلس الذي استحدثه ترامب مؤخراً في البيت الأبيض، وسيتولى مهام إدارة السياسية التجارية والصناعية في البلاد.

 

وعَمِل الأكاديمي الاقتصادي مستشاراً لترامب؛ إبان حملته الانتخابية الرئاسية.

 

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية فقد ألّف "نافارو" كتباً مناهضة للصين؛ منها: "حروب الصين المقبلة" و"الموت بيد الصين"، وقد حملت انتقادات كبيرة للسياسة الصينية.

 

وكانت قضايا التجارة على رأس أجندة ترامب خلال حملته الانتخابية، وانتقد بشدة بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدة دول مثل الصين والمكسيك.

 

وأثار الرئيس المنتخب غضبَ الصين بالفعل عندما هاتف رئيسة تايوان؛ فيما يمثل خرقاً للتفاهمات السياسية الأمريكية الصينية المعمول بها منذ عقود.

 

كما انتقد أيضاً بكين علناً عبر حسابه على موقع "تويتر"، واتهمها مؤخراً بخفض قيمة عُملتها للتأثير على فُرَص الولايات المتحدة في المنافسة.

 

وقال الفريق الانتقالي لترامب عن اختيار "نافارو": إنه "يُظهر عزم الرئيس المنتخب على جعل قطاع الصناعة الأمريكي عظيماً مرة أخرى".

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