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تربة.. إنشاء "جمعية تعاونية زراعية" في اجتماع ترأسه المحافظ

تعمل على خدمة المزارعين بالمنطقة والمراكز وتوفر البيئة المناسبة

ترأس محافظ تربة، ناصر بن حمود السبيعي،  اجتماع مجلس المحافظة الشهري ؛ ذلك بحضور رؤساء المراكز ومديري ورؤساء الجهات الحكومية وعدد من الأهالي، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الزراعي.

 

وأشار "السبيعي" إلى حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،خالد الفيصل، لمعالجة وتطوير المحافظات بأسرع وقت لتقديم أرقى الخدمات لأبناء الوطن الغالي وتوفير سبل الرحة والرفاهية لهم في ظل الدعم اللامحدود الذي تُقدّمه القيادة الرشيدة.

 

وكان محافظ تربة قد رفع في بداية الاجتماع التهاني والتبريكات ،باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ،حفظهم الله، وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء.

 

وقال مدير فرع الزراعة بتربة ،المهندس احمد الحربي، أن دور الفرع في المحافظة يسعى لتهيئه كل السبل للمزارعين والعمل مع توجه الوزاره في خدمة المزارعين وتلبية جميع احتياجاتهم والاستجابة لكل مايتم البلاغ عنه من خلال محاصرة الآفات.

 

واختتم الاجتماع بمناقشة ضرورة إنشاء "جمعية تعاونية للزراعة" تعمل على خدمة المزارعين بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتوفر البيئة المناسبة لهم.

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تربة.. إنشاء "جمعية تعاونية زراعية" في اجتماع ترأسه المحافظ
سبق

ترأس محافظ تربة، ناصر بن حمود السبيعي،  اجتماع مجلس المحافظة الشهري ؛ ذلك بحضور رؤساء المراكز ومديري ورؤساء الجهات الحكومية وعدد من الأهالي، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الزراعي.

 

وأشار "السبيعي" إلى حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،خالد الفيصل، لمعالجة وتطوير المحافظات بأسرع وقت لتقديم أرقى الخدمات لأبناء الوطن الغالي وتوفير سبل الرحة والرفاهية لهم في ظل الدعم اللامحدود الذي تُقدّمه القيادة الرشيدة.

 

وكان محافظ تربة قد رفع في بداية الاجتماع التهاني والتبريكات ،باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ،حفظهم الله، وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء.

 

وقال مدير فرع الزراعة بتربة ،المهندس احمد الحربي، أن دور الفرع في المحافظة يسعى لتهيئه كل السبل للمزارعين والعمل مع توجه الوزاره في خدمة المزارعين وتلبية جميع احتياجاتهم والاستجابة لكل مايتم البلاغ عنه من خلال محاصرة الآفات.

 

واختتم الاجتماع بمناقشة ضرورة إنشاء "جمعية تعاونية للزراعة" تعمل على خدمة المزارعين بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتوفر البيئة المناسبة لهم.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:09 PM
تعمل على خدمة المزارعين بالمنطقة والمراكز وتوفر البيئة المناسبة

تربة.. إنشاء "جمعية تعاونية زراعية" في اجتماع ترأسه المحافظ

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متعب البقمي - تربة
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ترأس محافظ تربة، ناصر بن حمود السبيعي،  اجتماع مجلس المحافظة الشهري ؛ ذلك بحضور رؤساء المراكز ومديري ورؤساء الجهات الحكومية وعدد من الأهالي، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الزراعي.

 

وأشار "السبيعي" إلى حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،خالد الفيصل، لمعالجة وتطوير المحافظات بأسرع وقت لتقديم أرقى الخدمات لأبناء الوطن الغالي وتوفير سبل الرحة والرفاهية لهم في ظل الدعم اللامحدود الذي تُقدّمه القيادة الرشيدة.

 

وكان محافظ تربة قد رفع في بداية الاجتماع التهاني والتبريكات ،باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ،حفظهم الله، وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء.

 

وقال مدير فرع الزراعة بتربة ،المهندس احمد الحربي، أن دور الفرع في المحافظة يسعى لتهيئه كل السبل للمزارعين والعمل مع توجه الوزاره في خدمة المزارعين وتلبية جميع احتياجاتهم والاستجابة لكل مايتم البلاغ عنه من خلال محاصرة الآفات.

 

واختتم الاجتماع بمناقشة ضرورة إنشاء "جمعية تعاونية للزراعة" تعمل على خدمة المزارعين بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتوفر البيئة المناسبة لهم.

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