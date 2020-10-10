تربة.. حملة أمنية تطيح بـ 8 أثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة والعمل

سُلِّموا إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم

ألقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة تربة، صباح اليوم، القبض على ثمانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الأثيوبية.

يأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية التي شنتها الجهات الأمنية بتربة لملاحقة المخالفين والمتسللين ومن يعمل على مساعدتهم أو إيوائهم.

وتشير التفاصيل إلى أن الدوريات الأمنية والبحث الجنائي بشرطة تربة، نفذت هذه الحملات الأمنية في مركز الحشرج، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة تربة، العقيد سامي بن صالح الهذلي، وتمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

وكانت "شرطة تربة" نجحت قبل يومين في القبض على خمسة من المتسللين الإثيوبيين، حيث تمت مُداهمتهم من الفرقة الأمنية الجنائية، في مركز الحشرج جنوب المحافظة، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وسواطير، فيما تمت إحالة المقبوض عليهم جميعاً، وتسليمهم لضابط الخفر بشرطة تربة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت "وزارة الداخلية" في أوقات سابقة أهمية تعاون ومساهمة المواطنين مع رجال الأمن، كما حذرت الجميع من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.