النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تربة.. حملة أمنية تطيح بـ 8 أثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة والعمل

سُلِّموا إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم

ألقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة تربة، صباح اليوم، القبض على ثمانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الأثيوبية.

يأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية التي شنتها الجهات الأمنية بتربة لملاحقة المخالفين والمتسللين ومن يعمل على مساعدتهم أو إيوائهم.

وتشير التفاصيل إلى أن الدوريات الأمنية والبحث الجنائي بشرطة تربة، نفذت هذه الحملات الأمنية في مركز الحشرج، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة تربة، العقيد سامي بن صالح الهذلي، وتمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

وكانت "شرطة تربة" نجحت قبل يومين في القبض على خمسة من المتسللين الإثيوبيين، حيث تمت مُداهمتهم من الفرقة الأمنية الجنائية، في مركز الحشرج جنوب المحافظة، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وسواطير، فيما تمت إحالة المقبوض عليهم جميعاً، وتسليمهم لضابط الخفر بشرطة تربة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت "وزارة الداخلية" في أوقات سابقة أهمية تعاون ومساهمة المواطنين مع رجال الأمن، كما حذرت الجميع من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تربة.. حملة أمنية تطيح بـ 8 أثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة والعمل
سبق

ألقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة تربة، صباح اليوم، القبض على ثمانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الأثيوبية.

يأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية التي شنتها الجهات الأمنية بتربة لملاحقة المخالفين والمتسللين ومن يعمل على مساعدتهم أو إيوائهم.

وتشير التفاصيل إلى أن الدوريات الأمنية والبحث الجنائي بشرطة تربة، نفذت هذه الحملات الأمنية في مركز الحشرج، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة تربة، العقيد سامي بن صالح الهذلي، وتمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

وكانت "شرطة تربة" نجحت قبل يومين في القبض على خمسة من المتسللين الإثيوبيين، حيث تمت مُداهمتهم من الفرقة الأمنية الجنائية، في مركز الحشرج جنوب المحافظة، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وسواطير، فيما تمت إحالة المقبوض عليهم جميعاً، وتسليمهم لضابط الخفر بشرطة تربة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت "وزارة الداخلية" في أوقات سابقة أهمية تعاون ومساهمة المواطنين مع رجال الأمن، كما حذرت الجميع من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
02:58 PM

تربة.. حملة أمنية تطيح بـ 8 أثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة والعمل

سُلِّموا إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم

A A A
متعب البقمي - تربة
10
8,300

ألقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة تربة، صباح اليوم، القبض على ثمانية مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الأثيوبية.

يأتي ذلك ضمن الجهود الميدانية التي شنتها الجهات الأمنية بتربة لملاحقة المخالفين والمتسللين ومن يعمل على مساعدتهم أو إيوائهم.

وتشير التفاصيل إلى أن الدوريات الأمنية والبحث الجنائي بشرطة تربة، نفذت هذه الحملات الأمنية في مركز الحشرج، وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة تربة، العقيد سامي بن صالح الهذلي، وتمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

وكانت "شرطة تربة" نجحت قبل يومين في القبض على خمسة من المتسللين الإثيوبيين، حيث تمت مُداهمتهم من الفرقة الأمنية الجنائية، في مركز الحشرج جنوب المحافظة، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وسواطير، فيما تمت إحالة المقبوض عليهم جميعاً، وتسليمهم لضابط الخفر بشرطة تربة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبينت "وزارة الداخلية" في أوقات سابقة أهمية تعاون ومساهمة المواطنين مع رجال الأمن، كما حذرت الجميع من تشغيل أو إيواء أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة