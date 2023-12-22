تربع على القمة.. "الهلال" بعشرة جرّع "الباطن" الحسرة

خسر خدمات إدواردو عند الدقيقة 19

عاد الهلال ليعزف مجددا على نغمة الفوز ويتربع على قمة الدوري بعد أن تفوق على ظروف النقص أمام الباطن بعد أن خسر خدمات إدواردو مبكرا بالبطاقة الحمراء وكسب المواجهة 2-0.

جاء ذلك خلال افتتاح مباريات الدور الثاني (الجولة 14) من دوري جميل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الباطن، وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة فيما بقي الباطن تاسعا بـ 13 نقطة.

الشوط الأول:

سعى الهلال إلى إحراز هدف السبق، لكن محاولات (ليو، الفيس والبريك) كانت تصطدم بدفاع متماسك ومن خلفهم الحارس مزيد فريح حتى الدقيقة العاشرة.

وعند الدقيقة 19 خسر الهلال خدمات البرازيلي إدوارد ، بعد أن أشهر حكم اللقاء محمد القرني البطاقة الحمراء له ، إثر مخاشنة مع لاعب الباطن ،ليكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين.

ولّد النقص في صفوف الهلال القوة وهاجم الفريق كثيرا على مرمى (السماوي) فكانت تسديدة البريك عند الدقيقة 30 هي الأبرز والتي تصدى لها فريح.

جاءت ردة فعل ( فارس الشمال ) عند الدقيقة 33 عن طريق تسديدة جورجي داسيلفا والتي اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.

كان الجميع ينتظر صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وتحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ( 48 ) ومن خطأ للهلال أرسل الفيس كرة ساقطة على رأس ليو بوناتيني الذي حولها داخل الشباك كهدف أول.

الشوط الثاني:

ظهر الهلال في هذا الشوط بشكل أفضل رغم النقص العددي ، فكانت كرة أحمد شراحيلي عند الدقيقة 60 التي تعاطفت العارضة معها وتصدت لها بداية سيطرة ميدانية هلالية.

وعند الدقيقة 72 توج سلمان الفرج حضوره بتمريرة ذهبية لسالم الدوسري الذي سدد كرة رائعة من رأس الصندوق البطناوي على يمين الحارس فريح استقرت داخل الشباك ، كانت كافيه للظفر بالنقاط الثلاث.

وفيما تبقى من الوقت تعامل المدير الفني للهلال رامون دياز مع الظروف بواقعية أكثر ، فيما لم يحسن الوطني خالد القروني تقليص الفارق على أقل تقدير كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره لتنتهي المباراة بفوز الهلال وتربعه على قمة دوري جميل.

