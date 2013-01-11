ترحيل عامل في مسلخ بحائل .. استقطع جزءاً من ذبيحة عميل

أحد المواطنين وثَّق مقطع فيديو للواقعة ونشره بمواقع التواصل

أنهت المؤسسة المتعهدة لصيانة وتشغيل المسالخ بحائل، تعاقد وافد هندي وقامت بترحيله، بعد استقطاعه جزءاً من لحم ذبيحة أحد العملاء بعد ذبحها وسلخها في المسلخ الجنوبي بحائل، واكتفت بحسم خمسة عشر يوماً من راتبَيْ بيطري المسلخ المسؤول عن صالة الذبح، والمشرف المباشر على الوافد، وإيقاف الحوافز والمكافآت عنهما أيضاً.

وكان مواطن قد وثّق استقطاع الوافد جزءاً من اللحوم بفيديو وتمّ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجع مدير المؤسسة المتعهدة لصيانة وتشغيل المسالخ بحائل في حديثه لـ "سبق"، ذلك الفعل، إلى أن بعض العملاء أعطى الفرصة لضعاف النفوس من العمالة بالتجرؤ على هذا الفعل؛ حيث يقوم بتسليم الذبيحة للعامل ولا يشرف على ذبحها أو سلخها، مع العلم أنه تمّ تجهيز المسلخ بمقاعد انتظار داخل صالة الذبح؛ بل يبقى في سيارته، ويطلب من العامل تجهيزها وإعادتها إليه.

وعن مراقبة المسلخ بالكاميرات، أفاد مدير المؤسسة بأنه سيتم تزويد المسالخ التي يقوم بتشغيلها في مناطق المملكة بكاميرات مراقبة عبر الإنترنت؛ ما سيحد بشكل كبير من هذه الأفعال التي تمثل مَن يقوم بها فقط وليس باقي عمالة المسلخ، وأكّد أن رفع أسعار المسلخ من 13 ريالاً إلى 25 ريالاً، بناءً على التسعيرات التي زوّدت بها وزارة الشؤون البلدية المسالخ أخيراً.