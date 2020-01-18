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ترشيح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لـ "جائزة الفوزان للعمارة"

تبنّي معايير دقيقة تعزز فرص المساواة وتحقق الأهداف العامة

 ترشح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، من بين 122 مسجداً خليجياً تتنافس في فعاليات النسخة الثانية من الجائزة.

 

وأفادت لجنة التحكيم في الجائزة بأنها رشحت المساجد الـ 13 من قائمة كانت تضم 44 مسجداً، اختيرت أثناء التصفيات التمهيدية من القائمة الكلية التي كانت تضم 122 مسجداً، مشيرة إلى اختيار ثلاثة مساجد فقط، في التصفيات النهائية، للفوز بالجائزة البالغة قيمتها مليوني ريال.

 

وقال الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي الأمين العام للجائزة: "عملية التحكيم وفرز المساجد في التصفيات التمهيدية والنهائية تتم وفق شروط محددة، ومعايير فنية دقيقة، تحقق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وهذه الشروط والمعايير تعزز المساواة في الفرص بين المساجد المشاركة كافة".

 

وأضاف: "من أهم المعايير والشروط الفنية، أن يكون المسجد قائماً، ويتم استخدامه بالفعل، وأن يكون واقعا ضمن المنطقة المستهدفة، التي تحدد في كل دورة، على أن تراعى خصوصيات كل مشروع وكذلك الظروف الخاصة بالمنطقة".

 

وأردف: "يتم التركيز على علاقة المسجد بالنسيج الحضري العمراني والاجتماعي المحيط به، وتوضيح الحلول المبتكرة لأوضاع المنطقة المناخية، ومرونة التصميم معماريا وملائمته مع البيئة، وإبراز جمالياته، وبروز المسجد كعنصر معماري مميز وكعلامة مكانية، وتطبيقه لمفاهيم الاستدامة، مثل المحافظة على الطاقة واستخدام الاضاءة الطبيعية ومراعاة الحلول المثلى للصوتيات وكذلك الاستخدام الأمثل في المياه، وتناسب حجم المسجد مع عدد المصلين والخدمات المرافقة له، إلى جانب القيمة المعمارية التي أضافها المسجد للحي أو المنطقة".

 

وتابع: "المساجد الـ 13 المختارة، مقسمة على مساجد مركزية، ومساجد جمعة، ومساجد محلية". 

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ترشيح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لـ "جائزة الفوزان للعمارة"
سبق

 ترشح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، من بين 122 مسجداً خليجياً تتنافس في فعاليات النسخة الثانية من الجائزة.

 

وأفادت لجنة التحكيم في الجائزة بأنها رشحت المساجد الـ 13 من قائمة كانت تضم 44 مسجداً، اختيرت أثناء التصفيات التمهيدية من القائمة الكلية التي كانت تضم 122 مسجداً، مشيرة إلى اختيار ثلاثة مساجد فقط، في التصفيات النهائية، للفوز بالجائزة البالغة قيمتها مليوني ريال.

 

وقال الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي الأمين العام للجائزة: "عملية التحكيم وفرز المساجد في التصفيات التمهيدية والنهائية تتم وفق شروط محددة، ومعايير فنية دقيقة، تحقق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وهذه الشروط والمعايير تعزز المساواة في الفرص بين المساجد المشاركة كافة".

 

وأضاف: "من أهم المعايير والشروط الفنية، أن يكون المسجد قائماً، ويتم استخدامه بالفعل، وأن يكون واقعا ضمن المنطقة المستهدفة، التي تحدد في كل دورة، على أن تراعى خصوصيات كل مشروع وكذلك الظروف الخاصة بالمنطقة".

 

وأردف: "يتم التركيز على علاقة المسجد بالنسيج الحضري العمراني والاجتماعي المحيط به، وتوضيح الحلول المبتكرة لأوضاع المنطقة المناخية، ومرونة التصميم معماريا وملائمته مع البيئة، وإبراز جمالياته، وبروز المسجد كعنصر معماري مميز وكعلامة مكانية، وتطبيقه لمفاهيم الاستدامة، مثل المحافظة على الطاقة واستخدام الاضاءة الطبيعية ومراعاة الحلول المثلى للصوتيات وكذلك الاستخدام الأمثل في المياه، وتناسب حجم المسجد مع عدد المصلين والخدمات المرافقة له، إلى جانب القيمة المعمارية التي أضافها المسجد للحي أو المنطقة".

 

وتابع: "المساجد الـ 13 المختارة، مقسمة على مساجد مركزية، ومساجد جمعة، ومساجد محلية". 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:52 PM
تبنّي معايير دقيقة تعزز فرص المساواة وتحقق الأهداف العامة

ترشيح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لـ "جائزة الفوزان للعمارة"

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حامد العلي - الدمام
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 ترشح 13 مسجداً للتصفيات النهائية لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، من بين 122 مسجداً خليجياً تتنافس في فعاليات النسخة الثانية من الجائزة.

 

وأفادت لجنة التحكيم في الجائزة بأنها رشحت المساجد الـ 13 من قائمة كانت تضم 44 مسجداً، اختيرت أثناء التصفيات التمهيدية من القائمة الكلية التي كانت تضم 122 مسجداً، مشيرة إلى اختيار ثلاثة مساجد فقط، في التصفيات النهائية، للفوز بالجائزة البالغة قيمتها مليوني ريال.

 

وقال الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي الأمين العام للجائزة: "عملية التحكيم وفرز المساجد في التصفيات التمهيدية والنهائية تتم وفق شروط محددة، ومعايير فنية دقيقة، تحقق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وهذه الشروط والمعايير تعزز المساواة في الفرص بين المساجد المشاركة كافة".

 

وأضاف: "من أهم المعايير والشروط الفنية، أن يكون المسجد قائماً، ويتم استخدامه بالفعل، وأن يكون واقعا ضمن المنطقة المستهدفة، التي تحدد في كل دورة، على أن تراعى خصوصيات كل مشروع وكذلك الظروف الخاصة بالمنطقة".

 

وأردف: "يتم التركيز على علاقة المسجد بالنسيج الحضري العمراني والاجتماعي المحيط به، وتوضيح الحلول المبتكرة لأوضاع المنطقة المناخية، ومرونة التصميم معماريا وملائمته مع البيئة، وإبراز جمالياته، وبروز المسجد كعنصر معماري مميز وكعلامة مكانية، وتطبيقه لمفاهيم الاستدامة، مثل المحافظة على الطاقة واستخدام الاضاءة الطبيعية ومراعاة الحلول المثلى للصوتيات وكذلك الاستخدام الأمثل في المياه، وتناسب حجم المسجد مع عدد المصلين والخدمات المرافقة له، إلى جانب القيمة المعمارية التي أضافها المسجد للحي أو المنطقة".

 

وتابع: "المساجد الـ 13 المختارة، مقسمة على مساجد مركزية، ومساجد جمعة، ومساجد محلية". 

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