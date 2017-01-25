ترقية "العمري" إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة

اعتمد مدير جامعة الباحة "الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني"، قرار المجلس العلمي بترقية عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في كلية العلوم والآداب ببلجرشي "الدكتور عبدالله بن خميس العمري" إلى درجة أستاذ مشارك.

يعد الدكتور "العمري" من الكفاءات العلمية؛ حيث نُشرت له العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية دولية محكّمة، وله إسهاماته الإعلامية المتميزة من خلال التلفزيون السعودي، وكذلك الإعلام المقروء ككاتب رأي.

ورفع الدكتور "العمري" شكره لمدير الجامعة، ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس المجلس العلمي الأستاذ

الدكتور "سعيد الرقيب"، وعدّ الترقية حافزاً لمزيد من البحث العلمي خدمة للعلم وطلابه.