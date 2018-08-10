ترقية مدير مرور عفيف لرتبة "عقيد"

قلد وكيل محافظة عفيف إبراهيم بن سليمان الواصل في مكتبه اليوم، مدير مرور عفيف المكلف العقيد عوجان بن شعيفان العتيبي رتبته الجديدة (عقيد) بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأعرب العقيد عوجان العتيبي عن عميق شكره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكداً أنها ستكون دافعاً كبيراً له لبذل المزيد من الوقت والجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.