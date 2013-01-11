تركيا.. الشرطة تقتل انتحارياً حاول اقتحام مركز شرطة في غازي عنتاب

وقع إطلاق نار قرب مركز للشرطة في منطقة غازي عنتاب في تركيا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع إطلاق النار.
وقالت الشرطة إنها قتلت مشتبهاً بأنه انتحاري حاول الدخول لمركز للشرطة، وفق سكاي نيوز.
وقع إطلاق نار قرب مركز للشرطة في منطقة غازي عنتاب في تركيا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع إطلاق النار.
وقالت الشرطة إنها قتلت مشتبهاً بأنه انتحاري حاول الدخول لمركز للشرطة، وفق سكاي نيوز.
وقع إطلاق نار قرب مركز للشرطة في منطقة غازي عنتاب في تركيا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع إطلاق النار.
وقالت الشرطة إنها قتلت مشتبهاً بأنه انتحاري حاول الدخول لمركز للشرطة، وفق سكاي نيوز.
وقع إطلاق نار قرب مركز للشرطة في منطقة غازي عنتاب في تركيا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع إطلاق النار.
وقالت الشرطة إنها قتلت مشتبهاً بأنه انتحاري حاول الدخول لمركز للشرطة، وفق سكاي نيوز.