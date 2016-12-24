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تركيا تستضيف ملتقى لتنسيق الجهود الإغاثية للأشقاء السوريين اليوم

تعقد الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بمقر الهلال الأحمر القطري في مدينة غازي عنتاب التركية، "الملتقى التنسيقي الأول للجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية للاجئين السوريين".

وتحضر الملتقى جمعيات الهلال الأحمر بقطر والكويت وتركيا، والعديد من المنظمات العاملة في المجال الإغاثي الإنساني لأشقائنا السوريين.

ويهدف الملتقى إلى بحث الأوضاع الصعبة التي أفقدت الأشقاء السوريين الأمن والأمان، وأورثتهم الإحساس بالضياع مع تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية والبرد القارس.

ورحّب الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بالجهات العاملة على ساحة العمل الإنساني للأشقاء السوريين.

وقال: "مساحة العمل الإغاثي بكل أسف تتسع، وتزداد الاحتياجات ولا تنقص مع مرور الأيام، وستظل كذلك تتحمّل المزيد من العاملين والإغاثيين والمزيد من المساعدات العاجلة، وهو ما يعني ضرورة العمل الجاد على زيادة التنسيق الإغاثي؛ لضمان كفاية المساعدات ووصولها، وذلك في ظلّ ضخّ مالي تقدمه الدول المانحة للأشقاء اللاجئين".

وأضاف: "يبرز هذا التنسيق كضرورة ملحة لتكامل الأعمال، فضلاً عن أنه يمثل مرحلة نضج وصلت إليها تلك المنظمات والجمعيات العاملة على الساحة من واقع خبرتها الطويلة في الميدان".

وأردف: "هذا التنسيق مطلب مهم من الضروري تحقيقه لسد النقص الحاد والشديد لكثير من الاحتياجات والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها الأشقاء، إلى جانب أن هذا التنسيق الذي نسعى إليه يعني وبكل وضوح إحداث التكامل ومد جسور التعاون وكذلك التوازن بين تلك الجهات وتجنب احتمالات الازدواجية والتداخل، مع الإبقاء والمحافظة على استقلالية كل منظمة أو جمعية".

وقال "السحيباني": "هذا اللقاء المهم في وقته ومكانه، ويهدف في رسالته النبيلة سيثمر بإذن الله وعونه عن تضافر الجهود الإغاثية وتنسيقها في الميدان بين جميع الجهات الإنسانية والإغاثية العاملة في تقديم المساعدات".

وأضاف: "أكدت المنظمة في متابعاتها الميدانية للوضع الإنساني السوري المؤلم أن ما تقدمه العديد من الدول وبخاصة الخليجية والعربية المانحة وكذلك التركية يحتاج إلى المزيد من التنسيق لضمان الوصول والاستفادة منه".

وأشار إلى الدعوة إلى المزيد من الدعم وبشكلٍ عاجل من أجل إيواء هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين الذين تزداد أعدادهم كل يوم ولا تنقص، حيث تم تهجير مدن كاملة من جراء الحرب الدائرة هناك، وتأمل المنظمة أن يكون هذا اللقاء انطلاقة تواصل لما بعده وتدعو إليه الفترة الحالية والمستقبلية من ضرورة الاهتمام بمأساة النازحين واللاجئين، ودعم الجهود التي تصب في التخفيف من معاناتهم، خصوصاً مع استمرار تدفقهم عبر الحدود التركية وتناسل المآسي في الوطن العربي والتي تحيط بهم من كل جانب، وحاجتهم الماسة لوقوف أشقائهم معهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا تستضيف ملتقى لتنسيق الجهود الإغاثية للأشقاء السوريين اليوم
سبق

تعقد الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بمقر الهلال الأحمر القطري في مدينة غازي عنتاب التركية، "الملتقى التنسيقي الأول للجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية للاجئين السوريين".

وتحضر الملتقى جمعيات الهلال الأحمر بقطر والكويت وتركيا، والعديد من المنظمات العاملة في المجال الإغاثي الإنساني لأشقائنا السوريين.

ويهدف الملتقى إلى بحث الأوضاع الصعبة التي أفقدت الأشقاء السوريين الأمن والأمان، وأورثتهم الإحساس بالضياع مع تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية والبرد القارس.

ورحّب الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بالجهات العاملة على ساحة العمل الإنساني للأشقاء السوريين.

وقال: "مساحة العمل الإغاثي بكل أسف تتسع، وتزداد الاحتياجات ولا تنقص مع مرور الأيام، وستظل كذلك تتحمّل المزيد من العاملين والإغاثيين والمزيد من المساعدات العاجلة، وهو ما يعني ضرورة العمل الجاد على زيادة التنسيق الإغاثي؛ لضمان كفاية المساعدات ووصولها، وذلك في ظلّ ضخّ مالي تقدمه الدول المانحة للأشقاء اللاجئين".

وأضاف: "يبرز هذا التنسيق كضرورة ملحة لتكامل الأعمال، فضلاً عن أنه يمثل مرحلة نضج وصلت إليها تلك المنظمات والجمعيات العاملة على الساحة من واقع خبرتها الطويلة في الميدان".

وأردف: "هذا التنسيق مطلب مهم من الضروري تحقيقه لسد النقص الحاد والشديد لكثير من الاحتياجات والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها الأشقاء، إلى جانب أن هذا التنسيق الذي نسعى إليه يعني وبكل وضوح إحداث التكامل ومد جسور التعاون وكذلك التوازن بين تلك الجهات وتجنب احتمالات الازدواجية والتداخل، مع الإبقاء والمحافظة على استقلالية كل منظمة أو جمعية".

وقال "السحيباني": "هذا اللقاء المهم في وقته ومكانه، ويهدف في رسالته النبيلة سيثمر بإذن الله وعونه عن تضافر الجهود الإغاثية وتنسيقها في الميدان بين جميع الجهات الإنسانية والإغاثية العاملة في تقديم المساعدات".

وأضاف: "أكدت المنظمة في متابعاتها الميدانية للوضع الإنساني السوري المؤلم أن ما تقدمه العديد من الدول وبخاصة الخليجية والعربية المانحة وكذلك التركية يحتاج إلى المزيد من التنسيق لضمان الوصول والاستفادة منه".

وأشار إلى الدعوة إلى المزيد من الدعم وبشكلٍ عاجل من أجل إيواء هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين الذين تزداد أعدادهم كل يوم ولا تنقص، حيث تم تهجير مدن كاملة من جراء الحرب الدائرة هناك، وتأمل المنظمة أن يكون هذا اللقاء انطلاقة تواصل لما بعده وتدعو إليه الفترة الحالية والمستقبلية من ضرورة الاهتمام بمأساة النازحين واللاجئين، ودعم الجهود التي تصب في التخفيف من معاناتهم، خصوصاً مع استمرار تدفقهم عبر الحدود التركية وتناسل المآسي في الوطن العربي والتي تحيط بهم من كل جانب، وحاجتهم الماسة لوقوف أشقائهم معهم.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:20 PM

تركيا تستضيف ملتقى لتنسيق الجهود الإغاثية للأشقاء السوريين اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بمقر الهلال الأحمر القطري في مدينة غازي عنتاب التركية، "الملتقى التنسيقي الأول للجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية للاجئين السوريين".

وتحضر الملتقى جمعيات الهلال الأحمر بقطر والكويت وتركيا، والعديد من المنظمات العاملة في المجال الإغاثي الإنساني لأشقائنا السوريين.

ويهدف الملتقى إلى بحث الأوضاع الصعبة التي أفقدت الأشقاء السوريين الأمن والأمان، وأورثتهم الإحساس بالضياع مع تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية والبرد القارس.

ورحّب الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بالجهات العاملة على ساحة العمل الإنساني للأشقاء السوريين.

وقال: "مساحة العمل الإغاثي بكل أسف تتسع، وتزداد الاحتياجات ولا تنقص مع مرور الأيام، وستظل كذلك تتحمّل المزيد من العاملين والإغاثيين والمزيد من المساعدات العاجلة، وهو ما يعني ضرورة العمل الجاد على زيادة التنسيق الإغاثي؛ لضمان كفاية المساعدات ووصولها، وذلك في ظلّ ضخّ مالي تقدمه الدول المانحة للأشقاء اللاجئين".

وأضاف: "يبرز هذا التنسيق كضرورة ملحة لتكامل الأعمال، فضلاً عن أنه يمثل مرحلة نضج وصلت إليها تلك المنظمات والجمعيات العاملة على الساحة من واقع خبرتها الطويلة في الميدان".

وأردف: "هذا التنسيق مطلب مهم من الضروري تحقيقه لسد النقص الحاد والشديد لكثير من الاحتياجات والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها الأشقاء، إلى جانب أن هذا التنسيق الذي نسعى إليه يعني وبكل وضوح إحداث التكامل ومد جسور التعاون وكذلك التوازن بين تلك الجهات وتجنب احتمالات الازدواجية والتداخل، مع الإبقاء والمحافظة على استقلالية كل منظمة أو جمعية".

وقال "السحيباني": "هذا اللقاء المهم في وقته ومكانه، ويهدف في رسالته النبيلة سيثمر بإذن الله وعونه عن تضافر الجهود الإغاثية وتنسيقها في الميدان بين جميع الجهات الإنسانية والإغاثية العاملة في تقديم المساعدات".

وأضاف: "أكدت المنظمة في متابعاتها الميدانية للوضع الإنساني السوري المؤلم أن ما تقدمه العديد من الدول وبخاصة الخليجية والعربية المانحة وكذلك التركية يحتاج إلى المزيد من التنسيق لضمان الوصول والاستفادة منه".

وأشار إلى الدعوة إلى المزيد من الدعم وبشكلٍ عاجل من أجل إيواء هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين الذين تزداد أعدادهم كل يوم ولا تنقص، حيث تم تهجير مدن كاملة من جراء الحرب الدائرة هناك، وتأمل المنظمة أن يكون هذا اللقاء انطلاقة تواصل لما بعده وتدعو إليه الفترة الحالية والمستقبلية من ضرورة الاهتمام بمأساة النازحين واللاجئين، ودعم الجهود التي تصب في التخفيف من معاناتهم، خصوصاً مع استمرار تدفقهم عبر الحدود التركية وتناسل المآسي في الوطن العربي والتي تحيط بهم من كل جانب، وحاجتهم الماسة لوقوف أشقائهم معهم.

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