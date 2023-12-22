تركيا تعلن مقتل أربعة من جنودها و40 داعشياً شمال سوريا

في مواجهات بين قوات المعارضة ومقاتلي التنظيم

قُتل أربعة جنود أتراك وأكثر من 40 متشددا في اشتباكات وقعت بين قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا ومقاتلي تنظيم داعش حول بلدة الباب في شمال سوريا.



وقال الجيش التركي وفقا لـ "رويترز" إن قوات المعارضة التي تحاصر مدينة الباب منذ أسابيع سيطرت بدرجة كبيرة على المنطقة الاستراتيجية المحيطة بمستشفى المدينة.

وأكد الجيش التركي في بيان له فور انتزاع السيطرة على هذه المنطقة أنه سينتزع هيمنة داعش على الباب مبينا أن التنظيم المتشدد يستخدم بكثافة المهاجمين الانتحاريين والسيارات الملغومة.