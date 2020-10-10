تركي آل شيخ يقدم ٢٠ ألف ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي

نظير المستوى الفني والنتيجة الإيجابية في "ودية جامايكا"

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل شيخ، بتخصيص مكافأة مالية قدرها ( ٢٠ ألف ريال) لكل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ نظير المستوى الفني والنتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب السعودي على حساب منتخب جامايكا، في إطار استعدادات الأخضر لكأس العالم ٢٠١٨م.

هذا وقد قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة على هذا الدعم غير المستغرب لأبنائه اللاعبين ودعمه لمسيرة المنتخب الوطني للظهور بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.