تسرب مياه التكييف وراء سقوط قطعة من ديكور مجمع بالظهران

متحدث "المدني": لم يصلنا أي بلاغ والواقعة لم تسفر عن إصابات

تسبب تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجارية المعروفة بالظهران في سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن سقوط القطعة الصغيرة في مكان المطاعم.

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ"سبق": "أدى تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجاريه بالظهران إلى سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف دون أن تحدث أضرارا".

وأضاف: "لم يصلنا بلاغ بخصوص الواقعة، وقد وقف مدير إدارة السلامة بالإدارة العامه للدفاع المدني بالخبر على الموقع بعد انتشار مقطع فيديو، واجتمع مع إدارة المجمع للتأكد من معالجة الملاحظة وإيقاف مصدر التسرب وإعادة الوضع إلى طبيعته".