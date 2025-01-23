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تسرب مياه التكييف وراء سقوط قطعة من ديكور مجمع بالظهران

متحدث "المدني": لم يصلنا أي بلاغ والواقعة لم تسفر عن إصابات

تسبب تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجارية المعروفة بالظهران في سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات.

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن سقوط القطعة الصغيرة في مكان المطاعم.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ"سبق": "أدى تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجاريه بالظهران إلى سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف دون أن تحدث أضرارا".

 

وأضاف: "لم يصلنا بلاغ بخصوص الواقعة، وقد وقف مدير إدارة السلامة بالإدارة العامه للدفاع المدني بالخبر على الموقع بعد انتشار مقطع فيديو، واجتمع مع إدارة المجمع للتأكد من معالجة الملاحظة وإيقاف مصدر التسرب وإعادة الوضع إلى طبيعته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسرب مياه التكييف وراء سقوط قطعة من ديكور مجمع بالظهران
سبق

تسبب تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجارية المعروفة بالظهران في سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات.

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن سقوط القطعة الصغيرة في مكان المطاعم.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ"سبق": "أدى تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجاريه بالظهران إلى سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف دون أن تحدث أضرارا".

 

وأضاف: "لم يصلنا بلاغ بخصوص الواقعة، وقد وقف مدير إدارة السلامة بالإدارة العامه للدفاع المدني بالخبر على الموقع بعد انتشار مقطع فيديو، واجتمع مع إدارة المجمع للتأكد من معالجة الملاحظة وإيقاف مصدر التسرب وإعادة الوضع إلى طبيعته".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
03:52 PM
متحدث "المدني": لم يصلنا أي بلاغ والواقعة لم تسفر عن إصابات

تسرب مياه التكييف وراء سقوط قطعة من ديكور مجمع بالظهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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18,877

تسبب تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجارية المعروفة بالظهران في سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات.

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن سقوط القطعة الصغيرة في مكان المطاعم.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري لـ"سبق": "أدى تسرب محدود لمياه التكييف في أحد المجمعات التجاريه بالظهران إلى سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف دون أن تحدث أضرارا".

 

وأضاف: "لم يصلنا بلاغ بخصوص الواقعة، وقد وقف مدير إدارة السلامة بالإدارة العامه للدفاع المدني بالخبر على الموقع بعد انتشار مقطع فيديو، واجتمع مع إدارة المجمع للتأكد من معالجة الملاحظة وإيقاف مصدر التسرب وإعادة الوضع إلى طبيعته".

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