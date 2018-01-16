تسمية إحدى لجان الاختبارات باسم البطل "عواجي" بمجمع تعليمي بالمهد

مع عدد من رموز الوطن وشهداء الواجب تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم

وضع أحد المجمعات التعليمية بمحافظة مهد الذهب اسم البطل "جبران عواجي" على إحدى قاعات الاختبار، تقديراً لدوره البطولي في التصدي لبعض عناصر الفئة الضالة.

كما بادر المجمع بتسمية لجان الاختبارات بأسماء عدد من رموز الوطن وشهداء الواجب تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم الوطنية، وكذلك لترسيخ التضحية وحب الوطن في نفوس الطلاب.

وتمت تسمية إحدى لجان الاختبار باسم البطل "جبران عواجي" أحد منسوبي وزارة الداخلية الذي تصدى لاثنين من الإرهابيين بحي الياسمين بالرياض، كما ضمت لجان الاختبارات أسماء بعض شهداء الواجب؛ منهم: "العقيد الركن عبدالله السهيان -يرحمه الله- والنقيب عبد الرزاق الملحم -يرحمه الله-، وغيرهما من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأشاد مدير تعليم المهد "عبدالله السحيمي"، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير الاختبارات؛ بمبادرة مجمع الرقابية التعليمي بوضع أسماء الشهداء على قاعات الاختبارات، داعياً الله للشهداء بالرحمة والمغفرة، ومتمنياً للبطل "عواجي" الشفاء العاجل.