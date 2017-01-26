"تشاومي" تجهّز هاتفاً ذا جهة خلفية "سيراميك"

ستطرحه بإصدارين وبمعالجين مختلفين

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "تشاومي" الصينية الرائدة ستدعم هاتفها الجديد "مي 6" بإمكانيات متميزة؛ وفقاً لمصادر نقلت تصريحاتها لموقع "فون درويد" التكنولوجي المتخصص.

وأشارت المصادر إلى أن "تشاومي" ستستبدل فيه الجهة الخلفية المُصَنّعة من البلاستيك والألمونيوم بظهر من السيراميك غير القابل للكسر أو الخدش.

وستستفيد "تشاومي" من الثناء الذي حصلت عليه بسبب استخدامها السيراميك في هاتفها السابق "تشاومي مي ميكس" العام الماضي، وستدعم به المزيد من الهواتف.

وستدعم الشركة الصينية أيضاً هاتفها بإصدارين أحدهما سيضم معالج من نوع "سنابدراجون 835" خارق السرعة، والثاني سيُدعم بمعالج "ميديا تيك هيليو إكس 30".

ولم تحدد "تشاومي" بعدُ التوقيت الرسمي الذي ستطرح فيه هاتفها الجديد "مي 6"؛ ولكن من المتوقع أن يكون بعد وقت قليل من إطلاق "سامسونج" هاتفها "جلاكسي إس 8".