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تشغيل أشياب المياه المحلاة برنية يتوقف على الاحتياج الفعلي والقدرة على التوفير

مصادر: تغطية مراكز "الأملح والغافة وخدان والعويلة" بالمياه المحلاة قيد الدراسة

علمت "سبق" من مصادرها أن تشغيل الأشياب التابعة لمياه التحلية بمنطقة مكة المكرمة بين محافظات "رنية والخرمة وتربة" يتوقف على مدى توافر المياه المحلاة من المصدر، والاحتياج الفعلي لتلك المحافظات من المياه.
 
كما علمت "سبق" أن تغطية مراكز "الأملح، الغافة، خدان والعويلة" بمحافظة رنية بالمياه المحلاة قيد الدراسة، ويتوقع إنشاء خزانات علوية وأرضية، وسيتم اعتمادها في حال توافر اعتماداتها.
 
وعن مشروع خزان رنية الاستراتيجي للمياه المحلاة تشير المصادر إلى أنه تم الرفع به لمقام الوزارة بطلب اعتماد المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، وسوف يتم البدء به حال وصول الموافقة. وعن شمول مياه التحلية للمراكز الخارجية التابعة لرنية أفادت بأنه تم عمل دراسة لها، وإنشاء خزانات لها، وننتظر الاعتماد والموافقة، وأنه تم الانتهاء من التصميمات النهائية للشبكة الداخلية للمياه المحلاة والصرف الصحي، وسيتم طرحها في وقت لاحق.
 

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تشغيل أشياب المياه المحلاة برنية يتوقف على الاحتياج الفعلي والقدرة على التوفير
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن تشغيل الأشياب التابعة لمياه التحلية بمنطقة مكة المكرمة بين محافظات "رنية والخرمة وتربة" يتوقف على مدى توافر المياه المحلاة من المصدر، والاحتياج الفعلي لتلك المحافظات من المياه.
 
كما علمت "سبق" أن تغطية مراكز "الأملح، الغافة، خدان والعويلة" بمحافظة رنية بالمياه المحلاة قيد الدراسة، ويتوقع إنشاء خزانات علوية وأرضية، وسيتم اعتمادها في حال توافر اعتماداتها.
 
وعن مشروع خزان رنية الاستراتيجي للمياه المحلاة تشير المصادر إلى أنه تم الرفع به لمقام الوزارة بطلب اعتماد المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، وسوف يتم البدء به حال وصول الموافقة. وعن شمول مياه التحلية للمراكز الخارجية التابعة لرنية أفادت بأنه تم عمل دراسة لها، وإنشاء خزانات لها، وننتظر الاعتماد والموافقة، وأنه تم الانتهاء من التصميمات النهائية للشبكة الداخلية للمياه المحلاة والصرف الصحي، وسيتم طرحها في وقت لاحق.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:28 PM
مصادر: تغطية مراكز "الأملح والغافة وخدان والعويلة" بالمياه المحلاة قيد الدراسة

تشغيل أشياب المياه المحلاة برنية يتوقف على الاحتياج الفعلي والقدرة على التوفير

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محمد الزامل - رنية
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2,471

علمت "سبق" من مصادرها أن تشغيل الأشياب التابعة لمياه التحلية بمنطقة مكة المكرمة بين محافظات "رنية والخرمة وتربة" يتوقف على مدى توافر المياه المحلاة من المصدر، والاحتياج الفعلي لتلك المحافظات من المياه.
 
كما علمت "سبق" أن تغطية مراكز "الأملح، الغافة، خدان والعويلة" بمحافظة رنية بالمياه المحلاة قيد الدراسة، ويتوقع إنشاء خزانات علوية وأرضية، وسيتم اعتمادها في حال توافر اعتماداتها.
 
وعن مشروع خزان رنية الاستراتيجي للمياه المحلاة تشير المصادر إلى أنه تم الرفع به لمقام الوزارة بطلب اعتماد المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، وسوف يتم البدء به حال وصول الموافقة. وعن شمول مياه التحلية للمراكز الخارجية التابعة لرنية أفادت بأنه تم عمل دراسة لها، وإنشاء خزانات لها، وننتظر الاعتماد والموافقة، وأنه تم الانتهاء من التصميمات النهائية للشبكة الداخلية للمياه المحلاة والصرف الصحي، وسيتم طرحها في وقت لاحق.
 

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