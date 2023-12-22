"تشوركين": دعم السعودية ضروري لإنجاح جهود "الثلاثية" في سوريا

قال: تحرّك سريع من إدارة "ترامب" لحسم الملف السوري يبدأ فبراير المقبل

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، السعودية، للانضمام إلى الجهود التي تبذلها موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة السورية.

وقال "تشوركين" خلال مقابلة مع قناة "روسيا- 24"، اليوم، تعليقاً على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك الذي صدر الثلاثاء نتيجة الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الـ 3 في موسكو والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية: "من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمّن دعوة الدول الأخرى التي تتمتع بالنفوذ على الأرض؛ للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة".

وشدد المندوب الروسي في هذا السياق على بالغ "أهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه لموقف روسيا وإيران وتركيا، وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه".

وأكد "تشوركين" أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، نسّق مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، موعد المفاوضات السورية، لافتاً إلى أن المفاوضات ستُجرى على الأرجح في 8 فبراير من العام المقبل.

وقال "تشوركين" في هذا السياق، رداً على سؤال حول دوافع دي ميستورا تحديد هذا الموعد لإجراء المفاوضات: "بدا لي اختيار موعد 8 فبراير أمراً مثيراً للاهتمام، ويتوافق هذا الموعد مع مرور أسبوعين ونصف على دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، لكنني أعرف دي ميستورا جيداً، وأنا على قناعة بأنه قام بذلك، بعد أن تمكّن من الاتصال بأعضاء فريق ترامب، ونسّق هذا الموعد".

وأضاف المندوب الروسي: "أعتقد أن هذا الأمر، في حال صحة الفرضية (المذكورة أعلاه)، مؤشر جيد؛ لأنه من الممكن أن يدلّ على أن إدارة ترامب قد تقود القضية نحو التطوير السريع للعملية السياسية (في مجال التسوية السورية) ونحو حل سياسي للنزاع".