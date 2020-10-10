"تصفية" تدعو مساهمي أرض المعارض القديمة بملز الرياض إلى تحديث بياناتهم

إعلان نهائي .. تمهيداً لحصر تلك المساهمات وصرف ما يتم تحصيله من أموال

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية"، جميع المساهمين والمُلاك في أرض المعارض القديمة بالملز العائدة لمكتب حمزة الحمزة العقاري، إلى تحديث بياناتهم، وذلك بتسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقهم في المساهمة لأقرب فرع للبنك العربي الوطني في مختلف مدن المملكة؛ تمهيداً لحصر مساهمي تلك المساهمات وصرف ما يتم تحصيله من أموال المساهمين.

واعتبرت اللجنة هذا إعلاناً نهائياً لإخلاء مسؤوليتها حيال تأخر أي مساهم يتقدّم بعد ستين يوماً من تاريخ الإعلان، حيث نبّهت إلى تعبئة البيانات على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني قبل التوجّه للبنك، أو زيارة موقع اللجنة الإلكتروني على الرابط ecc.mci.gov.sa وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد للبنك 920001535.