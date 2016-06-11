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تضامناً مع الدول التي قاطعت الدوحة ..النيجر تستدعي سفيرها في قطر

استدعت سلطات النيجر سفيرها لدى قطر تضامناً مع الدول العربية عقب التطورات الدبلوماسية في منطقة الخليج العربي .


وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية نقله موقع "إكتو نيجر" إن حكومة النيجر تؤكد رغبتها في التعبير عن التضامن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر التي قررت قبل بضعة أيام قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم الإرهاب.


وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا ودول أخرى قطعت الاثنين الماضي علاقاتها مع دولة قطر، لدعمها الإرهاب.

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تضامناً مع الدول التي قاطعت الدوحة ..النيجر تستدعي سفيرها في قطر
سبق

استدعت سلطات النيجر سفيرها لدى قطر تضامناً مع الدول العربية عقب التطورات الدبلوماسية في منطقة الخليج العربي .


وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية نقله موقع "إكتو نيجر" إن حكومة النيجر تؤكد رغبتها في التعبير عن التضامن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر التي قررت قبل بضعة أيام قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم الإرهاب.


وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا ودول أخرى قطعت الاثنين الماضي علاقاتها مع دولة قطر، لدعمها الإرهاب.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
06:27 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:07 AM

تضامناً مع الدول التي قاطعت الدوحة ..النيجر تستدعي سفيرها في قطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
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استدعت سلطات النيجر سفيرها لدى قطر تضامناً مع الدول العربية عقب التطورات الدبلوماسية في منطقة الخليج العربي .


وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية نقله موقع "إكتو نيجر" إن حكومة النيجر تؤكد رغبتها في التعبير عن التضامن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر التي قررت قبل بضعة أيام قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم الإرهاب.


وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا ودول أخرى قطعت الاثنين الماضي علاقاتها مع دولة قطر، لدعمها الإرهاب.

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