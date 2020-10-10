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تضامُن سعودي على تويتر لتشجيع منتخب مصر أمام الكونغو

بأكثر من 13 ألف تغريدة

تضامن عدد كبير من الشعب السعودي على تويتر مع مباراة المنتخب المصري الذي يلعب حاليًا ضد منتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم في روسيا لعام 2018، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتصدر هاشتاج "الجمهور السعودي يساند مصر" قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً "التريند" على موقع تويتر عالميًّا بأكثر من 13 ألف تغريدة؛ وذلك للوقوف بجانب المنتخب المصري في المباراة التي تقام حاليًا في استاد برج العرب.

وقال مغرد سعودي: "بوصفي مواطنًا سعوديًّا أشعر بأن الفرحة يجب أن تكتمل بتأهل المنتخب المصري للمونديال؛ فشعب مصر العظيم يستحق الفرحة. الله معكم".

يُذكر أن المنتخب المصري يتصدر حاليًا مجموعته بـ9 نقاط، تليه أوغندا في المركز الثاني بـ8 نقاط.

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تضامُن سعودي على تويتر لتشجيع منتخب مصر أمام الكونغو
سبق

تضامن عدد كبير من الشعب السعودي على تويتر مع مباراة المنتخب المصري الذي يلعب حاليًا ضد منتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم في روسيا لعام 2018، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتصدر هاشتاج "الجمهور السعودي يساند مصر" قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً "التريند" على موقع تويتر عالميًّا بأكثر من 13 ألف تغريدة؛ وذلك للوقوف بجانب المنتخب المصري في المباراة التي تقام حاليًا في استاد برج العرب.

وقال مغرد سعودي: "بوصفي مواطنًا سعوديًّا أشعر بأن الفرحة يجب أن تكتمل بتأهل المنتخب المصري للمونديال؛ فشعب مصر العظيم يستحق الفرحة. الله معكم".

يُذكر أن المنتخب المصري يتصدر حاليًا مجموعته بـ9 نقاط، تليه أوغندا في المركز الثاني بـ8 نقاط.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:00 PM

تضامُن سعودي على تويتر لتشجيع منتخب مصر أمام الكونغو

بأكثر من 13 ألف تغريدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تضامن عدد كبير من الشعب السعودي على تويتر مع مباراة المنتخب المصري الذي يلعب حاليًا ضد منتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم في روسيا لعام 2018، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتصدر هاشتاج "الجمهور السعودي يساند مصر" قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً "التريند" على موقع تويتر عالميًّا بأكثر من 13 ألف تغريدة؛ وذلك للوقوف بجانب المنتخب المصري في المباراة التي تقام حاليًا في استاد برج العرب.

وقال مغرد سعودي: "بوصفي مواطنًا سعوديًّا أشعر بأن الفرحة يجب أن تكتمل بتأهل المنتخب المصري للمونديال؛ فشعب مصر العظيم يستحق الفرحة. الله معكم".

يُذكر أن المنتخب المصري يتصدر حاليًا مجموعته بـ9 نقاط، تليه أوغندا في المركز الثاني بـ8 نقاط.

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