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تطبيق "إيزي ترب" أول تطبيق سعودي لتوجيه مركبات الأجرة

​دعا الشباب السعودي لكسب دخل إضافي عبر التسجيل فيه

أعلنت شركة "إيزي ترب"، أول شركة سعودية تقدم خدمات توجيه مركبات الأجرة من خلال تطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، عن موعد إطلاق خدماتها، والذي يتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل.
 
وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط من هيئة النقل العام، بعد الخضوع لفحص جميع مكاتب وسيارات الشركة؛ للتأكد من استيفائها لجميع الشروط الخاصة في المملكة.
 
وستعمل في المرحلة الأولى في مدينة الرياض، وبعدها سيتم التوسع في كل من: جدة والدمام ودبي وإسطنبول والقاهرة.
 
وكشفت الشركة عبر حسابها في "تويتر" عن إطلاق الكثير من الامتيازات والعروض الخاصة للجمهور، تضمن لهم النجاح وسط سوق منافس لشركتي النقل "أوبر" الأمريكية و"كريم" الإماراتية.
 
وفتحت الشركة تطبيق "إيزي ترب" الباب للشباب السعودي؛ للتسجيل المباشر من خلال المكتب الرئيس بالرياض.
 
ويشترط للتسجيل ألا يقل عمر السائق عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وألا يقل موديل السيارة عن 2012م، وأن تكون في نفس الوقت مؤمنة، بالإضافة إلى حضور البرنامج التدريبي القصير حول التطبيق والاستخدام.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تطبيق "إيزي ترب" أول تطبيق سعودي لتوجيه مركبات الأجرة
سبق

أعلنت شركة "إيزي ترب"، أول شركة سعودية تقدم خدمات توجيه مركبات الأجرة من خلال تطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، عن موعد إطلاق خدماتها، والذي يتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل.
 
وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط من هيئة النقل العام، بعد الخضوع لفحص جميع مكاتب وسيارات الشركة؛ للتأكد من استيفائها لجميع الشروط الخاصة في المملكة.
 
وستعمل في المرحلة الأولى في مدينة الرياض، وبعدها سيتم التوسع في كل من: جدة والدمام ودبي وإسطنبول والقاهرة.
 
وكشفت الشركة عبر حسابها في "تويتر" عن إطلاق الكثير من الامتيازات والعروض الخاصة للجمهور، تضمن لهم النجاح وسط سوق منافس لشركتي النقل "أوبر" الأمريكية و"كريم" الإماراتية.
 
وفتحت الشركة تطبيق "إيزي ترب" الباب للشباب السعودي؛ للتسجيل المباشر من خلال المكتب الرئيس بالرياض.
 
ويشترط للتسجيل ألا يقل عمر السائق عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وألا يقل موديل السيارة عن 2012م، وأن تكون في نفس الوقت مؤمنة، بالإضافة إلى حضور البرنامج التدريبي القصير حول التطبيق والاستخدام.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:17 PM
​دعا الشباب السعودي لكسب دخل إضافي عبر التسجيل فيه

تطبيق "إيزي ترب" أول تطبيق سعودي لتوجيه مركبات الأجرة

A A A
ظافر الشهري - الرياض
0
2,256

أعلنت شركة "إيزي ترب"، أول شركة سعودية تقدم خدمات توجيه مركبات الأجرة من خلال تطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، عن موعد إطلاق خدماتها، والذي يتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل.
 
وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط من هيئة النقل العام، بعد الخضوع لفحص جميع مكاتب وسيارات الشركة؛ للتأكد من استيفائها لجميع الشروط الخاصة في المملكة.
 
وستعمل في المرحلة الأولى في مدينة الرياض، وبعدها سيتم التوسع في كل من: جدة والدمام ودبي وإسطنبول والقاهرة.
 
وكشفت الشركة عبر حسابها في "تويتر" عن إطلاق الكثير من الامتيازات والعروض الخاصة للجمهور، تضمن لهم النجاح وسط سوق منافس لشركتي النقل "أوبر" الأمريكية و"كريم" الإماراتية.
 
وفتحت الشركة تطبيق "إيزي ترب" الباب للشباب السعودي؛ للتسجيل المباشر من خلال المكتب الرئيس بالرياض.
 
ويشترط للتسجيل ألا يقل عمر السائق عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وألا يقل موديل السيارة عن 2012م، وأن تكون في نفس الوقت مؤمنة، بالإضافة إلى حضور البرنامج التدريبي القصير حول التطبيق والاستخدام.

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