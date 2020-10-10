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"تطوير التعليمية" تحتفل بيوم المعلم بورش تدريبية لطلاب التربية

ضمن ملتقى "تمكين المعلم " بجامعة الملك سعود

احتفلت شركة تطوير للخدمات التعليمية، باليوم العالمي للمعلم، الذي صادف الخامس من أكتوبر، وذلك بتقديم ورش تدريبية في ملتقى "تمكين المعلم" الذي نظمته جامعة الملك سعود بهذه المناسبة، وبحضور طلاب وطالبات كلية التربية.


وكان خبراء "تطوير التعليمية" المشاركون في الملتقى، قد قدموا ورشتين تدريبيتين لإعداد معلمي المستقبل من طلاب كلية التربية، تطرقت الأولى لمنظومة "عين" التعليمية والتعريف بمنتجاتها، وكذلك مدرسة "عين" الافتراضية، والتطبيقات التعليمية (حقيبة عين، مصحف عين التعليمي)، وما تحويه من أدلة المعلمين وحقائب الأنشطة الصفية والتقويم، والتطبيقات الإلكترونية للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، والتي صُممت لتعزيز دمج التقنية واستخدامها في التعليم.


فيما تناولت الورشة الأخرى نظام "خطط درسك" لمساعدة المعلم في إعداد خطة دراسية ونشرها وتحكيمها، والتعرف إلى الأدوار الفعالة للنظام وخصائصه والوسائل الداعمة في النظام، كذلك تقديم عرض حي للنظام أمام المشاركين

يُشار إلى المشاركة في الاحتفاءً بيوم المعلم، تأتى ضمن جهود تطوير للخدمات التعليمية بوصفها شركة رائدة في مجال تطوير التعليم، بالشراكة مع وزارة التعليم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت الشركة برامج تدريبية داخلية وخارجية للمعلمين والمعلمات عززت خبراتهم التعليمية، منها 1850 برنامجًا تدريبيًا للمشرفين التربويين، و1100 برنامج تدريبي للمعلمين في مختلف التخصصات، و218 برنامجًا تدريبيًا للمشرفين والمعلمين في المراكز العلمية الثابتة والمتنقلة ومراكز STEM المدرسية، و44 برنامجًا تدريبية في برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات "تمكين"، زودتهم بطرق التعامل الأمثل مع الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية الإلكترونية، لإيصال المعلومة إلى الطالب مع مراعاة الفروق الذاتية بين المتعلمين .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تطوير التعليمية" تحتفل بيوم المعلم بورش تدريبية لطلاب التربية
سبق

احتفلت شركة تطوير للخدمات التعليمية، باليوم العالمي للمعلم، الذي صادف الخامس من أكتوبر، وذلك بتقديم ورش تدريبية في ملتقى "تمكين المعلم" الذي نظمته جامعة الملك سعود بهذه المناسبة، وبحضور طلاب وطالبات كلية التربية.


وكان خبراء "تطوير التعليمية" المشاركون في الملتقى، قد قدموا ورشتين تدريبيتين لإعداد معلمي المستقبل من طلاب كلية التربية، تطرقت الأولى لمنظومة "عين" التعليمية والتعريف بمنتجاتها، وكذلك مدرسة "عين" الافتراضية، والتطبيقات التعليمية (حقيبة عين، مصحف عين التعليمي)، وما تحويه من أدلة المعلمين وحقائب الأنشطة الصفية والتقويم، والتطبيقات الإلكترونية للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، والتي صُممت لتعزيز دمج التقنية واستخدامها في التعليم.


فيما تناولت الورشة الأخرى نظام "خطط درسك" لمساعدة المعلم في إعداد خطة دراسية ونشرها وتحكيمها، والتعرف إلى الأدوار الفعالة للنظام وخصائصه والوسائل الداعمة في النظام، كذلك تقديم عرض حي للنظام أمام المشاركين

يُشار إلى المشاركة في الاحتفاءً بيوم المعلم، تأتى ضمن جهود تطوير للخدمات التعليمية بوصفها شركة رائدة في مجال تطوير التعليم، بالشراكة مع وزارة التعليم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت الشركة برامج تدريبية داخلية وخارجية للمعلمين والمعلمات عززت خبراتهم التعليمية، منها 1850 برنامجًا تدريبيًا للمشرفين التربويين، و1100 برنامج تدريبي للمعلمين في مختلف التخصصات، و218 برنامجًا تدريبيًا للمشرفين والمعلمين في المراكز العلمية الثابتة والمتنقلة ومراكز STEM المدرسية، و44 برنامجًا تدريبية في برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات "تمكين"، زودتهم بطرق التعامل الأمثل مع الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية الإلكترونية، لإيصال المعلومة إلى الطالب مع مراعاة الفروق الذاتية بين المتعلمين .

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:18 AM

"تطوير التعليمية" تحتفل بيوم المعلم بورش تدريبية لطلاب التربية

ضمن ملتقى "تمكين المعلم " بجامعة الملك سعود

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محمد طيران - عسير
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احتفلت شركة تطوير للخدمات التعليمية، باليوم العالمي للمعلم، الذي صادف الخامس من أكتوبر، وذلك بتقديم ورش تدريبية في ملتقى "تمكين المعلم" الذي نظمته جامعة الملك سعود بهذه المناسبة، وبحضور طلاب وطالبات كلية التربية.


وكان خبراء "تطوير التعليمية" المشاركون في الملتقى، قد قدموا ورشتين تدريبيتين لإعداد معلمي المستقبل من طلاب كلية التربية، تطرقت الأولى لمنظومة "عين" التعليمية والتعريف بمنتجاتها، وكذلك مدرسة "عين" الافتراضية، والتطبيقات التعليمية (حقيبة عين، مصحف عين التعليمي)، وما تحويه من أدلة المعلمين وحقائب الأنشطة الصفية والتقويم، والتطبيقات الإلكترونية للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، والتي صُممت لتعزيز دمج التقنية واستخدامها في التعليم.


فيما تناولت الورشة الأخرى نظام "خطط درسك" لمساعدة المعلم في إعداد خطة دراسية ونشرها وتحكيمها، والتعرف إلى الأدوار الفعالة للنظام وخصائصه والوسائل الداعمة في النظام، كذلك تقديم عرض حي للنظام أمام المشاركين

يُشار إلى المشاركة في الاحتفاءً بيوم المعلم، تأتى ضمن جهود تطوير للخدمات التعليمية بوصفها شركة رائدة في مجال تطوير التعليم، بالشراكة مع وزارة التعليم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت الشركة برامج تدريبية داخلية وخارجية للمعلمين والمعلمات عززت خبراتهم التعليمية، منها 1850 برنامجًا تدريبيًا للمشرفين التربويين، و1100 برنامج تدريبي للمعلمين في مختلف التخصصات، و218 برنامجًا تدريبيًا للمشرفين والمعلمين في المراكز العلمية الثابتة والمتنقلة ومراكز STEM المدرسية، و44 برنامجًا تدريبية في برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات "تمكين"، زودتهم بطرق التعامل الأمثل مع الكتاب المدرسي والمنصات التعليمية الإلكترونية، لإيصال المعلومة إلى الطالب مع مراعاة الفروق الذاتية بين المتعلمين .

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