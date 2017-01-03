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تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب 7 ملايين حبة كبتاجون للمملكة

المتحدث الأمني: السلطات المصرية قبضت على 5 أفراد شكّلوا "شبكة إجرامية"

 تمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبط أفراد شبكة إجرامية قامت بالتخطيط لتهريب سبعة ملايين من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، بتمريرها عبر الأراضي المصرية.

 

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية: "في إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، وتمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة".

 

وأضاف: "اتضح أنها مكونة من  سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب 7 ملايين حبة كبتاجون للمملكة
سبق

 تمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبط أفراد شبكة إجرامية قامت بالتخطيط لتهريب سبعة ملايين من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، بتمريرها عبر الأراضي المصرية.

 

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية: "في إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، وتمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة".

 

وأضاف: "اتضح أنها مكونة من  سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص".

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:02 PM
المتحدث الأمني: السلطات المصرية قبضت على 5 أفراد شكّلوا "شبكة إجرامية"

تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب 7 ملايين حبة كبتاجون للمملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
13,838

 تمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبط أفراد شبكة إجرامية قامت بالتخطيط لتهريب سبعة ملايين من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، بتمريرها عبر الأراضي المصرية.

 

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية: "في إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، وتمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة".

 

وأضاف: "اتضح أنها مكونة من  سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص".

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