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تعاون بين "الأطفال المعوقين" و"بروج" لرعاية "حقيبة اضطرابات النطق واللغة"

يتم تطبيقها على مئات الحالات بـ 10 مراكز للجمعية حول المملكة

وقعت جمعية الأطفال المعوقين "مع شركة بروج للتأمين التعاوني" اتفاقية تعاون تتضمن تولي الشركة رعاية ودعم برنامج (حقيبة تقييم اضطرابات النطق واللغة) والتي يتم تطبيقها على المئات من حالات أطفال الجمعية في مراكزها الـ10 المنتشرة في أنحاء المملكة.

ووقع الاتفاقية أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبدالله الغامدي، فيما مثل شركة بروج مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية عبدالعزيز بن عبدالله بن خميس.

وأوضح أمين عام الجمعية عوض بن عبدالله الغامدي "أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الجمعية لبناء شراكات طويلة المدى مع المؤسسات الوطنية لحشد المساندة لما تقدمه مراكز الجمعية من خدمات مجانية، مضيفاً: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة منسوبي الجمعية والمستفيدين من خدماتها أن أعرب للإخوة في شركة بروج التعاونية عن خالص الشكر والامتنان لهذه المبادرة".

وأضاف: "العلاقة بين الجمعية وشركة بروج للتأمين بالتأكيد ستكون مستمرة لأعوام مقبلة خاصة مع التفاعل الكبير الذي وجدناه من قبل الإخوة في شركة بروج للمساهمة في دعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع".

من جانبه، وصف مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة عبدالعزيز بن عبدالله بن خميس الاتفاقية بالمهمة في مسيرة الشركة، مطالباً الجميع الإسهام في رعاية ودعم جمعية الأطفال المعوقين، معبرًا عن سعادته بما شاهده من خدمات مقدمة في مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين.

وقال: "زيارتي اليوم منحتني الصورة كاملة حول ما تقدمه جمعية الأطفال المعوقين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأنا بهذه المناسبة أشكر كافة القائمين على المشروع الخيري الذي أتمنى من المولى عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم".

وأضاف: "أتمنى أن نساهم نحن في شركة بروج في تقديم دعم يوازي ما يقدم من الجمعية للأطفال وتعليمهم وعلاجهم التي تقوم على طرق علمية مميزة أثبتت نجاحها من خلال الأرقام التي تحققت في السنوات الماضية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون بين "الأطفال المعوقين" و"بروج" لرعاية "حقيبة اضطرابات النطق واللغة"
سبق

وقعت جمعية الأطفال المعوقين "مع شركة بروج للتأمين التعاوني" اتفاقية تعاون تتضمن تولي الشركة رعاية ودعم برنامج (حقيبة تقييم اضطرابات النطق واللغة) والتي يتم تطبيقها على المئات من حالات أطفال الجمعية في مراكزها الـ10 المنتشرة في أنحاء المملكة.

ووقع الاتفاقية أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبدالله الغامدي، فيما مثل شركة بروج مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية عبدالعزيز بن عبدالله بن خميس.

وأوضح أمين عام الجمعية عوض بن عبدالله الغامدي "أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الجمعية لبناء شراكات طويلة المدى مع المؤسسات الوطنية لحشد المساندة لما تقدمه مراكز الجمعية من خدمات مجانية، مضيفاً: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة منسوبي الجمعية والمستفيدين من خدماتها أن أعرب للإخوة في شركة بروج التعاونية عن خالص الشكر والامتنان لهذه المبادرة".

وأضاف: "العلاقة بين الجمعية وشركة بروج للتأمين بالتأكيد ستكون مستمرة لأعوام مقبلة خاصة مع التفاعل الكبير الذي وجدناه من قبل الإخوة في شركة بروج للمساهمة في دعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع".

من جانبه، وصف مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة عبدالعزيز بن عبدالله بن خميس الاتفاقية بالمهمة في مسيرة الشركة، مطالباً الجميع الإسهام في رعاية ودعم جمعية الأطفال المعوقين، معبرًا عن سعادته بما شاهده من خدمات مقدمة في مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين.

وقال: "زيارتي اليوم منحتني الصورة كاملة حول ما تقدمه جمعية الأطفال المعوقين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأنا بهذه المناسبة أشكر كافة القائمين على المشروع الخيري الذي أتمنى من المولى عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم".

وأضاف: "أتمنى أن نساهم نحن في شركة بروج في تقديم دعم يوازي ما يقدم من الجمعية للأطفال وتعليمهم وعلاجهم التي تقوم على طرق علمية مميزة أثبتت نجاحها من خلال الأرقام التي تحققت في السنوات الماضية".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
02:12 PM

تعاون بين "الأطفال المعوقين" و"بروج" لرعاية "حقيبة اضطرابات النطق واللغة"

يتم تطبيقها على مئات الحالات بـ 10 مراكز للجمعية حول المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية الأطفال المعوقين "مع شركة بروج للتأمين التعاوني" اتفاقية تعاون تتضمن تولي الشركة رعاية ودعم برنامج (حقيبة تقييم اضطرابات النطق واللغة) والتي يتم تطبيقها على المئات من حالات أطفال الجمعية في مراكزها الـ10 المنتشرة في أنحاء المملكة.

ووقع الاتفاقية أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبدالله الغامدي، فيما مثل شركة بروج مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية عبدالعزيز بن عبدالله بن خميس.

وأوضح أمين عام الجمعية عوض بن عبدالله الغامدي "أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الجمعية لبناء شراكات طويلة المدى مع المؤسسات الوطنية لحشد المساندة لما تقدمه مراكز الجمعية من خدمات مجانية، مضيفاً: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة منسوبي الجمعية والمستفيدين من خدماتها أن أعرب للإخوة في شركة بروج التعاونية عن خالص الشكر والامتنان لهذه المبادرة".

وأضاف: "العلاقة بين الجمعية وشركة بروج للتأمين بالتأكيد ستكون مستمرة لأعوام مقبلة خاصة مع التفاعل الكبير الذي وجدناه من قبل الإخوة في شركة بروج للمساهمة في دعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع".

من جانبه، وصف مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة عبدالعزيز بن عبدالله بن خميس الاتفاقية بالمهمة في مسيرة الشركة، مطالباً الجميع الإسهام في رعاية ودعم جمعية الأطفال المعوقين، معبرًا عن سعادته بما شاهده من خدمات مقدمة في مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين.

وقال: "زيارتي اليوم منحتني الصورة كاملة حول ما تقدمه جمعية الأطفال المعوقين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأنا بهذه المناسبة أشكر كافة القائمين على المشروع الخيري الذي أتمنى من المولى عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم".

وأضاف: "أتمنى أن نساهم نحن في شركة بروج في تقديم دعم يوازي ما يقدم من الجمعية للأطفال وتعليمهم وعلاجهم التي تقوم على طرق علمية مميزة أثبتت نجاحها من خلال الأرقام التي تحققت في السنوات الماضية".

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