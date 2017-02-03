تعاون بين شرطتيْ "الشرقية والرياض" يطيح بلصيْ مركبات "أيسوزو"

باكستانيان يسرقانها ويحرفان أرقام هياكلها بقصد بيعها أو إعادة تأجيرها

أسفر التعاون بين شرطتي "الشرقية والرياض" عن الإطاحة بباكستانيين متهمين بسرقة مركبات من نوع أيسوزو نقل من المنطقة الشرقية وطمس هويتها بتحريف أرقام هياكلها ونقلها إلى العاصمة الرياض بقصد بيعها أو إعادة تأجيرها لأشخاص من بني جلدتهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: "قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة عملت على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها واتخذت حزمة من الإجراءات أسفرت عن ضبط وافدين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر إثر كمين محكم".

وأضاف: "كانت بحوزة المتهمين إحدى المركبات المسروقة بعد تعرضها لطمس هويتها وتحريف أرقام هيكلها بشكل واضح، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب إليهما".

وأردف: "تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات تسليمهما لشرطة المنطقة الشرقية لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص".