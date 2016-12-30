تعرَّف على أشهر 10 "خارجين عن النص" إعلامياً في 2016

الشرطة تمكّنت من استخدام تقنية حديثة في ضبط المخالفين

شهد عام 2016 ظهور عديدٍ من الخارجين عن النص الذين استخدموا "الإعلام الجديد" بشكلٍ مُسيءٍ؛ ما أثار ردود الأفعال والاستنكار على مستوى المجتمع السعودي، وجعلهم عُرضةً للإيقاف.



سيطر جهلهم بالعواقب على تصرفاتهم غير المسؤولة ولم يدركوا أن مقاطعهم التي تداولتها المواقع بشكلٍ لافتٍ ستكون سلاحاً ودليلاً قاطعاً ضدّهم على التجاوز.

في المقابل، نجحت الشرطة بشكلٍ كبيرٍ في استخدام تقنيات حديثة بهدف ضبط الخارجين الذين ارتكبوا مخالفات صريحة تستوجب التوقيف.



مجاهرة بالمعصية وإخلال بالقيم والآداب العامة

في 10 نوفمبر ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على المتهمين في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مجموعة من الشباب ترافقهم فتاة في مكانٍ ناءٍ بشكلٍ مخلٍ بالقيم والآداب العامة؛ فضلاً عمّا تضمنته تلك المقاطع من مجاهرة بالمعصية وتعمدهم توثيق المقطع ونشره.



واتضح بعد ضبطهم أنهم ثلاثة شباب وفتاة (جميعهم سعوديو الجنسية في العقد الثالث من العمر) حضروا في موقع التصوير، وظهروا بشكلٍ مستنكرٍ من قِبل أفراد المجتمع، وبسماع أقوالهم المبدئية أقرّوا بصلتهم بالمقاطع المتداولة.



ممارسة "التفحيط" برفقة فتيات والإخلال بالآداب العامة

في 15 نوفمبر، تمكنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على شاب متهم بممارسة "التفحيط" مع فتيات، وهي الممارسات التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة أثارت المجتمع خلال الأيام الماضية.



امرأة تتلفّظ على رجال "الهيئة"

في 20 نوفمبر، ضبطت شرطة منطقة الرياض امرأة تلفّظت على أحد رجال "الهيئة"، وبعد انتشار مقطعٍ عبر وسائل التواصل وبناءً على ما ورد من فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض, فقد تمّ إحضار المرأة وإحالة أوراقها إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

ضبط وافد "هندي" وضع صوراً مُسيئة للكعبة المشرّفة

في 21 نوفمبر، نجحت شرطة الرياض في القبض على المهندس الزراعي المُسيء للكعبة المشرّفة في صور متداوَلَة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قام بالتعدّي على الكعبة المشرّفة بوضع صورة "بوذا"، والافتخار بذلك، وتسريبها عبر وسائل التواصل، التي لقيت فيها شجباً واستنكاراً من الجميع وهو (هندي الجنسية)، وتمّ ضبطه في مزرعة تابعة لمركز تمير بمحافظة المجمعة.

ضبط وافد "سوري" ينشر تغريدات تؤيّد القصف الآثم على حلب

في 16 ديسمبر، ضبطت شرطة منطقة الرياض مقيماً سورياً، يعمل بمستشفى خاص في الرياض، نشر تغريدات تؤيّد القصف الآثم على حلب والأشقاء السوريين العزل، إضافة إلى أخرى مؤيّدة لبشار الأسد.



ضبط "أبو سن" بعد الظهور المُسيء مع فتاة أثارت جدلاً واسعاً

ألقت شرطة الرياض في ‪ 25 سبتمبر القبض على "أبو سن"؛ إحدى أشهر الشخصيات التي أثارت جدلاً على برنامج "يو ناو"، مبررةً ذلك بظهوره بشكلٍ مُسيء، وأن مشاركاته وجدت ردود أفعال واسعة؛ طالب كثيرون إثرها بالقبض عليه.. تم الإفراج عن أبو سن البالغ من العمر (19 عاماً) بكفالة مالية بعد أسبوعين تقريبا من احتجازه.



تحرَّش لفظياً بطفل على برنامج "يو ناو"

أثارت قضية ماجد العنزي؛ جدلاً واسعاً؛ حيث لقيت تصرفاته استهجاناً كبيراً، بعد انتشار مقاطع فيديو وهو يتحرّش لفظياً بطفل على برنامج "يو ناو"، قبل أن يخرج في مقاطع فيديو أخرى ليبرّر بأنه كان يمزح.. ألقت شرطة الرياض القبض عليه في شهر رمضان في اليوم الموافق الثاني من يوليو.



تصوير مقاطع مُسيئة مخلة بالآداب العامة

لقي "عبود باد" (29 عاماً) شهرةً واسعةً لدى شريحة كبيرة من المراهقين؛ حيث دأب على تنفيذ "المقالب" على برنامج "يو ناو"، والتي كان بعضها مُسيئاً، تضمن أحدها بلاغاً كاذباً للهلال الأحمر ادّعى فيه تناوله "الفياجرا" وحدوث مضاعفات له؛ ما دفع شرطة الرياض إلى القبض عليه في ‪ 10 سبتمبر، وبرفقته ثلاثة مواطنين آخرين.



تلفُّظ وشتم واستخدام عبارات نابية

اشتهر ممدوح الشمري؛ "المنسدح" 30 عاماً، على برنامجَي "الكيك" و"سناب شات"، بمقاطعه التي تميّزت ببساطة "سوالفها"، إلا أنه ازداد مع الوقت حدةً واندفاعاً وارتفعت وتيرة سبابه وشتمه للآخرين، وتحديداً في مقاطع فيديو تلفّظ فيها على المجتمع بأكمله بعبارات نابية ومتعالية؛ حيث ألقت شرطة الرياض القبض عليه في 8 سبتمبر.



عبود بريدة: لبس ملابس نسائية وإساءة بالآداب العامة

في 17 أكتوبر، ضبطت شرطة القصيم "عبود بريدة" بعد استخدامه برنامج "سناب شات" وتداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر فيها وهو يتشبّه بالنساء؛ ما من شأنه المساس بالآداب العامة، واُتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة.