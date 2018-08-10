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تعرف على أهم مميزات الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج

مقاومة للماء والبكتيريا ومعالجة ضد العفن الفطري

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أهم المواصفات القياسية التي تتميز بها الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج لهذا العام، وذلك تأكيداً للجهود الكبيرة والحرص الذي تبذله المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والسعي لضمان سلامتهم وراحتهم.

وجاء من أهم المتطلبات في هذه الخيام أنها يجب ألا تقل كتلة المتر المربع منها عن ٤٠٠ غرام، ثم أن تكون معالجة ضد اللهب والماء والعوامل الجوية والعفن الفطري، كذلك أن تكون مقاومة لأي كائن مجهري مثل الفطريات والبكتيريا وغيرها.

وتشترط هيئة المواصفات في الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج أن تكون نظيفة المظهر وخالية من أي روائح غير مرغوبة أو أي مادة يمكن أن تسبب أضرارا بخلايا الإنسان، وأيضاً يجب أن يحتفظ القماش بنفس درجة مقاومته للحريق بعد ١٢ غسلة على الأقل (عند درجة حرارة ٤٠ درجة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على أهم مميزات الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج
سبق

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أهم المواصفات القياسية التي تتميز بها الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج لهذا العام، وذلك تأكيداً للجهود الكبيرة والحرص الذي تبذله المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والسعي لضمان سلامتهم وراحتهم.

وجاء من أهم المتطلبات في هذه الخيام أنها يجب ألا تقل كتلة المتر المربع منها عن ٤٠٠ غرام، ثم أن تكون معالجة ضد اللهب والماء والعوامل الجوية والعفن الفطري، كذلك أن تكون مقاومة لأي كائن مجهري مثل الفطريات والبكتيريا وغيرها.

وتشترط هيئة المواصفات في الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج أن تكون نظيفة المظهر وخالية من أي روائح غير مرغوبة أو أي مادة يمكن أن تسبب أضرارا بخلايا الإنسان، وأيضاً يجب أن يحتفظ القماش بنفس درجة مقاومته للحريق بعد ١٢ غسلة على الأقل (عند درجة حرارة ٤٠ درجة).

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
05:23 PM

تعرف على أهم مميزات الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج

مقاومة للماء والبكتيريا ومعالجة ضد العفن الفطري

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فهد الغبيوي - الرياض
1
3,546

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أهم المواصفات القياسية التي تتميز بها الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج لهذا العام، وذلك تأكيداً للجهود الكبيرة والحرص الذي تبذله المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والسعي لضمان سلامتهم وراحتهم.

وجاء من أهم المتطلبات في هذه الخيام أنها يجب ألا تقل كتلة المتر المربع منها عن ٤٠٠ غرام، ثم أن تكون معالجة ضد اللهب والماء والعوامل الجوية والعفن الفطري، كذلك أن تكون مقاومة لأي كائن مجهري مثل الفطريات والبكتيريا وغيرها.

وتشترط هيئة المواصفات في الخيام المقاومة للحريق المستخدمة في الحج أن تكون نظيفة المظهر وخالية من أي روائح غير مرغوبة أو أي مادة يمكن أن تسبب أضرارا بخلايا الإنسان، وأيضاً يجب أن يحتفظ القماش بنفس درجة مقاومته للحريق بعد ١٢ غسلة على الأقل (عند درجة حرارة ٤٠ درجة).

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